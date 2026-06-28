沙迦工商会上半年会员总数近3万家

阿通社沙迦2026年6月28日电 沙迦工商会发布数据显示，2026年上半年会员发展实现显著增长，新增会员及续会总数接近3万。

数据显示，沙迦工商会2026年上半年新增会员企业2800家；工业、商业和专业领域会员续会26100家；自由区会员（新增及续会）900家。

今年上半年，沙迦工商会共签发约3万份原产地证书，并办理911项认证业务。

按出口目的地计算，沙特阿拉伯位居沙迦最大出口市场，出口及转口贸易总额超过15亿迪拉姆；其后依次为科威特、伊拉克、卡塔尔和埃塞俄比亚。上述数据反映出沙迦出口市场和贸易伙伴网络持续多元化，不断拓展国际市场准入，进一步巩固了该酋长国作为区域及国际竞争性贸易中心的地位。

沙迦工商会总干事穆罕默德·艾哈迈德·阿明·阿瓦迪表示，2026年上半年取得的积极业绩指标，充分体现了沙迦经济和投资体系的韧性，也反映出持续提升私营部门竞争力、推动重点产业实现可持续商业增长等各项举措取得积极成效。

他指出，沙迦工商会正持续落实2025—2027年战略目标，重点围绕增强酋长国经济实力、推动创业创新、营造更加灵活和可持续的营商环境，促进创新发展，并积极适应全球经济发展新趋势。

阿瓦迪表示，沙迦工商会将继续发挥工商界代表机构和酋长国经济发展战略伙伴作用，不断拓展国内外合作网络，支持本国企业开拓新市场，吸引高质量投资，为推动沙迦经济基础多元化作出贡献。

他强调，下一阶段将重点推出一系列专业化倡议和项目，提升私营部门适应新经济发展要求的能力，进一步巩固沙迦作为企业和投资首选目的地，以及区域贸易、工业和服务业重要枢纽的地位。