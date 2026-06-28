阿联酋就直升机坠毁事故向沙特阿拉伯表示声援并致以慰问

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42026\u5E746\u670828\u65E5\u7535 \u963F\u8054\u914B\u5BF9\u6C99\u7279\u963F\u62C9\u4F2F\u738B\u56FD\u6C99\u7279\u963F\u7F8E\u516C\u53F8\u4F4D\u4E8E\u62C9\u65AF\u5766\u52AA\u62C9\u53D1\u751F\u7684\u76F4\u5347\u673A\u5760\u6BC1\u4E8B\u6545\u9047\u96BE\u8005\u8868\u793A\u58F0\u63F4\uFF1B\u8BE5\u4E8B\u6545\u5BFC\u81F4\u673A\u4E0A\u5168\u4F53\u4EBA\u5458\u6B7B\u4EA1\u3002\u5916\u4EA4\u90E8\u5728\u4E00\u4EFD\u58F0\u660E\u4E2D\u8868\u793A\uFF0C\u5BF9\u9047\u96BE\u8005\u5BB6\u5C5E\u4EE5\u53CA\u6C99\u7279\u963F\u62C9\u4F2F\u738B\u56FD\u53CA\u5176\u4EBA\u6C11\u5728\u8FD9\u4E00\u60B2\u5267\u8868\u793A\u8BDA\u631A\u7684\u6170\u95EE\u548C\u540C\u60C5\u3002