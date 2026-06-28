阿联酋就直升机坠毁事故向沙特阿拉伯表示声援并致以慰问

阿通社阿布扎比2026年6月28日电 阿联酋对沙特阿拉伯王国沙特阿美公司位于拉斯坦努拉发生的直升机坠毁事故遇难者表示声援；该事故导致机上全体人员死亡。

外交部在一份声明中表示，对遇难者家属以及沙特阿拉伯王国及其人民在这一悲剧表示诚挚的慰问和同情。