迪拜持续巩固全球体育经济中心地位

阿通社迪拜2026年6月28日电 迪拜凭借一体化战略愿景，进一步巩固了其作为全球体育经济重要中心城市之一的地位，将体育产业打造成为对国内生产总值贡献持续增长的重要经济部门，同时有力支持可持续发展目标，不断提升迪拜对投资、旅游和商业的吸引力。

近年来，迪拜充分发挥体育促进经济发展的作用，通过吸引和举办大型国际体育赛事、建设先进体育基础设施，以及构建融合投资、旅游、科技和体育媒体于一体的综合生态体系，取得了显著成果。

根据《迪拜体育产业战略2033》，迪拜计划到2033年将体育产业对国内生产总值的年度贡献由目前的101.7亿迪拉姆提高至183亿迪拉姆，较当前水平增长约80%。

该战略还计划将大型体育赛事的年观赛人数由167万人次提高至410万人次以上，同时未来几年大型体育赛事数量增加250%。

随着《迪拜经济议程D33》的启动，体育产业已成为新经济的重要增长支柱之一，主要受益于体育旅游、赛事转播权、商业赞助、体育内容创作以及体育数字经济等领域的快速发展。

迪拜每年举办400多项国内外体育赛事，涵盖多个体育项目，同时接待约100个国际俱乐部和国家队的训练营。这充分体现了迪拜吸引大型国际赛事并将其转化为推动酒店业、旅游、航空、零售及服务等行业可持续经济增长动力的能力。

其中最具代表性的赛事之一是迪拜免税店网球锦标赛。多年来，该赛事持续吸引世界顶尖网球运动员参赛，并获得地区及国际媒体广泛报道，进一步巩固了迪拜作为全球体育目的地的声誉。

迪拜免税店网球锦标赛赛事总监萨拉赫·塔赫拉克表示，赛事持续取得成功，充分体现了迪拜举办大型国际体育赛事方面的领先地位。他指出，国际赛事已成为支持经济、旅游和提升迪拜国际影响力的重要平台，同时进一步增强了迪拜在投资和体育合作方面的吸引力。

与此同时，迪拜马拉松赛继续保持世界知名马拉松赛事地位，每年吸引来自不同国家和地区的数千名跑者参赛，为酒店、住宿、航空和零售等行业带来直接经济效益。

迪拜马拉松赛总协调员艾哈迈德·卡马利表示，体育产业已成为迪拜重要的经济驱动力，国际体育赛事带来的旅游、投资和媒体传播效益不断提升，而迪拜马拉松赛正是大型体育赛事经济价值持续增长的成功典范。

近年来，迪拜不断丰富国际赛事体系，新增国际高尔夫赛事、世界综合格斗巡回赛、国际板球赛事，以及大型路跑、自行车和海上运动赛事，有助于拓展受众群体并提高经济收益。

作为吸引拥有广泛球迷基础体育项目战略的一部分，迪拜篮球项目的启动，以及球队参加欧洲ABA篮球联赛，标志着迪拜进一步巩固其作为地区及全球体育投资中心的重要战略举措。

与此同时，迪拜已发展成为电子竞技领域的重要目的地。电子竞技是全球增长最快的体育产业之一，在数字经济、内容创作和青年参与等方面蕴含巨大投资机遇。

迪拜节庆和零售局首席执行官艾哈迈德·哈贾表示，迪拜电子竞技和游戏节等活动反映了电子竞技产业的快速发展，以及其通过吸引不同年龄层和兴趣群体参与者及游客，为迪拜创意经济作出的日益重要贡献。

在足球领域，迪拜凭借先进基础设施以及世界一流体育和酒店设施，已成为世界顶级俱乐部和国家队冬季集训的首选目的地，为体育和旅游相关产业创造了直接和间接经济收益。

迪拜还通过举办迪拜国际体育大会，不断巩固其在体育思想和投资领域的领先地位。该大会已成为汇聚决策者、专家和体育明星的国际平台，共同探讨体育产业、体育投资、创新、科技以及人工智能在体育领域未来发展的重要议题。

大型体育赛事还通过国际广播频道和数字平台对迪拜地标、体育场馆及相关活动的广泛国际媒体报道，进一步提升了迪拜的全球软实力，覆盖全球数亿名观众。