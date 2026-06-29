阿联酋运动员持续在国际赛场取得佳绩

阿通社阿布扎比2026年6月29日电 阿联酋运动员继续通过在田径、马术和赛车运动等项目中取得的优异成绩，不断提升国家在地区和国际体育舞台的影响力。

本报道是阿联酋通讯社每周专题系列的一部分，重点介绍阿联酋运动员取得的成就及其成长历程。

来自阿布扎比田径俱乐部的法蒂玛·侯萨尼已成为阿联酋女子铁饼和铅球项目的优秀运动员之一。她在2022年于科威特举行的海湾运动会上获得铁饼金牌和铅球银牌，随后又在卡塔尔举行的西亚锦标赛上夺得铅球银牌和铁饼铜牌。今年，她再次在海湾运动会上获得铁饼银牌和铅球铜牌。

法蒂玛·侯萨尼表示，她在海湾学校锦标赛获得首枚国际金牌，是其职业生涯的重要转折点，也进一步坚定了她参加世界锦标赛并代表阿联酋参赛的目标。

在马术项目中，场地障碍骑手奥马尔·阿卜杜勒阿齐兹·马尔祖基获国际奥林匹克委员会选为2026年达喀尔青年奥林匹克运动会的榜样运动员。他曾在2018年布宜诺斯艾利斯青年奥林匹克运动会获得银牌，成为首位夺得奥运奖牌的阿联酋运动员。此外，他还获得阿尔希拉巡回赛里斯本三星级国际马术赛冠军，并帮助阿联酋队在2026年世界锦标赛欧洲国家杯资格赛首站比赛中获得第六名。

在赛车运动方面，穆罕默德·巴卢希继续巩固其作为地区顶尖拉力赛车手之一的地位。他曾于2018年、2023年、2024年和2025年四次获得国际摩托车联合会越野拉力世界杯总冠军，成为首位实现这一成就的阿拉伯车手。他还于2012年首次代表阿联酋参加达喀尔拉力赛。

本赛季，穆罕默德·巴卢希代表MX Ride Dubai车队参加国际摩托车联合会越野拉力世界杯。尽管因伤后备战时间有限，但凭借在沙特巴哈赛和约旦巴哈赛连续获得第三名积累33分，目前位居元老组积分榜首位，并在赛事总积分榜排名第二。