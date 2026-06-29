EMSTEEL集团与技术创新研究院合作开发高强度钢筋解决方案

阿通社阿布扎比2026年6月29日电 阿联酋钢铁集团（EMSTEEL)与技术创新研究院签署合作协议。技术创新研究院是全球领先的科研中心，也是阿布扎比先进技术研究委员会旗下的应用研究机构，双方将共同推进高强度钢筋解决方案的研发，以增强阿联酋关键基础设施的防护能力和韧性。

该协议建立了一个合作框架，使EMSTEEL集团与技术创新研究院能够共同评估并验证EMSTEEL集团ES600高强度钢筋在高强度冲击及防护情景下的性能。此次合作还为未来开发专门面向战略性国家资产及重要公共基础设施的高韧性应用而设计的专用钢筋等级奠定了基础。

EMSTEEL集团首席执行官赛义德·古姆兰·鲁迈斯表示，此次合作体现了EMSTEEL集团致力于推动创新，以支持阿联酋长期基础设施和工业优先事项的承诺。通过将我们在先进钢铁制造领域的专业能力与技术创新研究院世界一流的科研和工程能力相结合，我们正在为面向国家最关键、最具战略意义资产的新一代钢筋解决方案奠定基础。此次合作将增强本地能力，加快知识发展，并进一步巩固阿联酋制造钢铁在提升国家韧性和促进可持续经济增长方面的重要作用。

技术创新研究所首席执行官纳杰瓦·阿拉杰博士表示，此次合作将技术创新研究院在材料表征、先进仿真和冲击响应评估方面的优势，与EMSTEEL集团世界一流的炼钢专业能力相结合。双方将共同验证适用于最严苛防护应用的高强度钢筋，并为开发在阿联酋研制、用于保障国家最关键基础设施韧性的新一代解决方案奠定科学基础。

通过持续投资于先进制造、产品开发及战略伙伴关系，EMSTEEL集团正在不断拓展高性能钢铁解决方案在日益复杂应用领域中的作用，同时支持阿联酋建设具有全球竞争力、创新驱动型工业经济的发展愿景。