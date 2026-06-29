迪拜世博会城与阿联酋迪拜国民银行签署住房融资合作协议

阿通社迪拜2026年6月29日电 迪拜世博会城与中东、北非和土耳其地区领先银行集团阿联酋迪拜国民银行签署合作协议，推出定制化住房按揭及住宅融资解决方案，为迪拜世博会城多元化住宅项目组合的购房者提供支持。

此次合作反映出迪拜住宅房地产市场持续保持强劲的长期发展势头。随着市场对结构化融资解决方案的需求不断增长，合作将为现房和期房购房者提供融资支持，满足投资者在置业不同阶段的需求。

根据协议，在符合银行及监管要求的前提下，所有购买迪拜世博会城住宅物业的客户均可享受相关融资服务。该合作将简化交易流程，为投资者提供更加便捷的购房体验，同时为项目后续开发及交付阶段提供更有力的资金保障。

迪拜世博城首席开发与交付官艾哈迈德·哈提卜表示，与阿联酋迪拜国民银行的合作体现了双方对迪拜住宅房地产市场持续稳定和强劲发展的共同信心。结构化融资方案将支持投资者实现置业目标，并在迪拜世博会城不断发展的住宅社区购房过程中，为投资者提供更高的透明度、便利性和保障。

阿联酋迪拜国民银行优先及个人银行业务主管兼零售银行销售主管优素福·赛义德·穆罕默德表示，阿联酋迪拜国民银行很荣幸与迪拜世博会城建立合作关系。通过此次合作，银行将为有意置业者提供创新且具有竞争力的金融产品，使客户在迪拜世博会城充满活力的社区购置住宅的过程更加顺畅、更具价值。此次合作不仅再次彰显了银行推动迪拜房地产市场持续发展的承诺，也进一步巩固了银行作为推动国家优先发展目标可信赖合作伙伴的地位。

此次合作支持迪拜推动可持续城市发展和长期经济发展的总体愿景，也彰显了迪拜世博会城持续向功能完善的综合性城市转型的发展势头。根据规划，迪拜世博会城将于今年年底前迎来首批居民入住。