刚果（金）埃博拉确诊病例增至1307例

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刚果（金）埃博拉确诊病例增至1307例

阿通社金沙萨2026年6月30日电 刚果民主共和国周一晚宣布，全国埃博拉病毒确诊病例已增至1307例，其中377例死亡。

刚果民主共和国表示，确诊病例分布在伊图里省、北基伍省和南基伍省三个省份。