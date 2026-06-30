阿联酋与乌克兰全面经济伙伴关系协定7月1日正式生效

阿通社阿布扎比2026年6月30日电 阿拉伯联合酋长国与乌克兰签署的《全面经济伙伴关系协定》于7月1日正式生效，标志着两国经济关系取得重要进展。

该协定旨在为贸易、投资及私营部门合作创造新的机遇，加强阿联酋与欧洲重要市场之间的关系，并巩固阿联酋作为全球贸易枢纽的地位。

《全面经济伙伴关系协定》将取消或降低广泛商品和服务的关税，促进更加便利的市场准入和更广泛的全球市场拓展。预计该协定将加强私营部门合作，赋能两国企业和企业家拓展其国际业务。

根据该协定，乌克兰自阿联酋进口商品的99%以及乌克兰出口至阿联酋的97%将自协定生效之日起免征关税。预计到2031年，该协定将为阿联酋国内生产总值贡献3.69亿美元，并为乌克兰国内生产总值贡献8.74亿美元。

2025年，阿联酋与乌克兰之间的非石油对外贸易额达到3.468亿美元。《全面经济伙伴关系协定旨在重振非石油贸易。该贸易额曾于2021年达到9.044亿美元的峰值，表明该协定有望释放巨大的增长潜力。

阿联酋外贸国务部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士对该协定前景表示乐观，并表示：“阿联酋—乌克兰《全面经济伙伴关系协定》是双方经济伙伴关系的一个里程碑。该协定旨在重振贸易往来、开辟新的投资渠道，并促进关键领域的合作，从而使两国受益。通过协调双方经济战略，我们能够在不断演变的全球环境中推动更具韧性和可持续的增长。”

阿联酋致力于不断拓展其全球贸易版图，最新签署的《全面经济伙伴关系协定》是其加强全球经济关系战略的重要组成部分。迄今，阿联酋已完成37项《全面经济伙伴关系协定》，其中17项已正式生效。