墨西哥近海发生5.7级地震

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墨西哥近海发生5.7级地震

阿通社墨西哥城2026年7月1日电 德国地球科学研究中心表示，当地时间周二，墨西哥锡那罗亚州近海加利福尼亚湾海域发生5.7级地震。

该中心表示，此次地震震源深度为10公里。

目前尚无人员伤亡或财产损失报告。