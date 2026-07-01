刚果（金）埃博拉确诊病例升至1333例

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刚果（金）埃博拉确诊病例升至1333例

阿通社金沙萨2026年7月1日电 据周二发布的政府数据，刚果民主共和国埃博拉病毒确诊病例数升至1333例，其中包括399例死亡病例。

数据显示，病例出现在该国东部伊图里省、北基伍省和南基伍省，当地政府部门正继续努力遏制病毒传播。