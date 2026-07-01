油价上涨 布伦特原油升至每桶73.45美元

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油价上涨 布伦特原油升至每桶73.45美元

阿通社各国首都2026年7月1日电 油价上涨，国际基准布伦特原油期货价格升至每桶73.45美元。

布伦特原油价格升至每桶73.45美元，上涨50美分，涨幅0.69%。美国西得克萨斯中质原油价格升至每桶70.13美元，上涨63美分，涨幅0.91%。