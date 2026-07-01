油价上涨 布伦特原油升至每桶73.45美元

\u963F\u901A\u793E\u5404\u56FD\u9996\u90FD2026\u5E747\u67081\u65E5\u7535 \u6CB9\u4EF7\u4E0A\u6DA8\uFF0C\u56FD\u9645\u57FA\u51C6\u5E03\u4F26\u7279\u539F\u6CB9\u671F\u8D27\u4EF7\u683C\u5347\u81F3\u6BCF\u687673.45\u7F8E\u5143\u3002\u5E03\u4F26\u7279\u539F\u6CB9\u4EF7\u683C\u5347\u81F3\u6BCF\u687673.45\u7F8E\u5143\uFF0C\u4E0A\u6DA850\u7F8E\u5206\uFF0C\u6DA8\u5E450.69%\u3002\u7F8E\u56FD\u897F\u5F97\u514B\u8428\u65AF\u4E2D\u8D28\u539F\u6CB9\u4EF7\u683C\u5347\u81F3\u6BCF\u687670.13\u7F8E\u5143\uFF0C\u4E0A\u6DA863\u7F8E\u5206\uFF0C\u6DA8\u5E450.91%\u3002