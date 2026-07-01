泽尤迪代表阿联酋总统出席南共市峰会

阿通社巴拉圭亚松森2026年7月1日电 代表阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士出席了在巴拉圭共和国首都亚松森举行的南方共同市场峰会。该峰会汇聚了南方共同市场成员国和伙伴国的领导人及政府首脑。

泽尤迪博士在峰会上代表阿联酋致辞时，向南方共同市场各国领导人转达了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并转达谢赫穆罕默德殿下对南方共同市场各国及其人民不断进步与繁荣的美好祝愿。

他强调，阿联酋坚定致力于加强与南方共同市场成员国的合作，并巩固双方战略伙伴关系；阿联酋认为，这一伙伴关系是双方共同经济未来的重要支柱。

泽尤迪博士在讲话中指出，当前世界正经历快速的地缘政治变化，全球经济格局正在发生重塑，这为阿联酋与南方共同市场成员国建立以共同利益和共同未来愿景为基础的平衡、可持续经济伙伴关系提供了机遇。

他强调，应将战略投资重点投向现代技术、未来产业和新能源，同时加大对技能和知识的投入，将其作为实现可持续经济增长的基础；他并强调，贸易仍然是推动经济增长、创新和经济多元化的首要引擎。

泽尤迪博士补充说，阿联酋重申，致力于与南方共同市场缔结《全面经济伙伴关系协定》，将其作为一项战略框架，使双方能够充分释放双边经济关系的全部潜力。

他指出，2025年，阿联酋与南方共同市场成员国之间的非石油贸易额达到62亿美元，双方投资和联合项目为南方共同市场成员国经济创造了切实的附加价值。

他解释说，阿联酋与南方共同市场成员国之间的讨论，已不限于探索新的合作领域，而是进一步着眼于塑造双方伙伴关系的下一阶段，包括增强食品价值链的韧性、支持能源转型，以及完善物流互联互通，为双方产业和出口商开拓新市场。

泽尤迪博士还指出，过去四个月的全球地缘政治发展进一步凸显了建立紧密国际伙伴关系的重要性，以及维护以国际规则为基础的开放全球贸易体系的必要性。他强调，现在正是阿联酋与南方共同市场成员国携手构建伙伴关系的时候，使其能够体现双方经济体的发展愿景，为双方工商界带来可持续利益，并惠及双方人民。

阿联酋参加南方共同市场峰会 ，是其更广泛战略的一部分，旨在扩大与主要经济集团的全面经济伙伴关系网络，并加强其在全球市场的影响力，这与其将贸易和投资巩固为可持续增长驱动力的发展愿景相一致。