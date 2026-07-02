黎巴嫩：以军袭击死亡人数升至4297人

阿通社阿布扎比2026年7月2日电 黎巴嫩卫生部宣布，自今年3月2日以来，以色列持续对黎巴嫩发动袭击，累计已造成4297人死亡。

黎巴嫩公共卫生应急行动中心在一份声明中表示，自3月2日以来，上述袭击已累计造成4297人死亡、12196人受伤。