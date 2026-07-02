阿联酋和阿根廷在“阿联酋贸易日”框架内讨论加强贸易和投资伙伴关系

阿通社布宜诺斯艾利斯2026年7月2日电 外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下在阿根廷会见该国政府和私营部门高级官员，就进一步加强两国贸易与投资关系进行磋商。双方重点讨论了如何进一步发挥私营部门作用，建立支持可持续经济增长的高质量伙伴关系。

上述会见是在泽尤迪博士率领高级阿联酋经济代表团访问阿根廷期间举行的，属于“阿联酋贸易日”活动的一部分。代表团成员包括政府官员、商界领袖以及来自战略领域的阿联酋企业代表。

访问期间，泽尤迪博士还分别会见了阿根廷政府高级官员和工商界代表，其中包括外交、国际贸易和宗教事务部长巴勃罗·基尔诺，以及其他政府官员和商界人士。

双方围绕深化科技、可再生能源、物流和贸易等领域合作，以及推动双边贸易和投资关系迈向更高水平进行了深入交流。双方表示，此次会谈体现了阿联酋与阿根廷战略关系的牢固基础，以及双方不断提升两国关系的共同意愿。这与阿联酋积极同拉丁美洲国家建立高效经济伙伴关系、持续拓展全球贸易网络的战略方向相一致。

访问期间，双方还举行了工商圆桌会议，来自阿联酋和阿根廷的投资者及商界领袖围绕两国市场贸易和投资机遇进行了交流，并探讨进一步加强私营部门伙伴关系，以促进投资流动、扩大贸易往来，推动可持续经济发展。

泽尤迪博士表示，阿根廷是阿联酋在拉丁美洲最重要的贸易伙伴之一，双方在加强经济、贸易和投资合作方面拥有共同愿景。

他说：“近年来，两国双边关系实现显著发展，贸易规模持续扩大，合作范围不断拓展，涵盖农业、粮食安全、能源、采矿、科学、技术和基础设施。”

泽尤迪博士强调，此次访问体现了双方进一步深化经济伙伴关系、发挥各自竞争优势的共同承诺。他指出，阿根廷在农业、食品工业和先进技术等领域具有巨大潜力，而阿联酋则拥有世界一流的投资环境、连接全球市场的战略区位，以及在可再生能源、物流、知识经济和人工智能等领域积累的丰富经验。

他说：“我们与阿根廷的讨论体现了双方推动经济增长和实现互利共赢的共同新愿景。充分发挥两国优势，将为贸易和创新开辟新的广阔空间，更好服务两国经济发展。”

泽尤迪博士表示，阿联酋代表团与两国企业家和投资者举行的系列会谈，有助于发掘新的投资机会，进一步加强私营部门对话，再次彰显阿联酋支持私营部门作为推动经济合作关键伙伴的坚定承诺。

数据显示，2025年阿联酋与阿根廷非石油贸易额达到7.675亿美元，较2024年增长42.6%，充分反映出双方在粮食安全、农业、可再生能源和先进技术进一步拓展贸易合作的巨大潜力。

此次访问阿根廷是阿联酋通过《全面经济伙伴关系协定》计划持续增强全球市场经济影响力的重要组成部分。该计划于2021年9月启动，目前已与亚洲、非洲、欧洲和美洲多个国家签署协定，以支持可持续贸易和投资。

阿联酋继续通过其对自由、开放和以规则为基础的贸易的承诺，巩固其作为全球贸易和投资中心的地位；其已提前6年超过将非石油对外贸易提高至1万亿美元的目标。此次访问阿根廷的成果，为两国之间深化经济伙伴关系以及开辟共同增长与繁荣的新前景奠定了基础。