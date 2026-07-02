阿联酋航空机上Starlink无线网络连接突破100万次

阿通社迪拜2026年7月2日电 阿联酋航空2日宣布，自7个月前在机队引入星链机上无线网络服务以来，旅客累计连接次数已突破100万次，标志着公司机上互联服务发展取得重要里程碑。

截至目前，旅客累计使用数据量已超过1拍字节。旅客对该服务给予高度评价，许多人表示，其网络体验“比家里的网络还要好”。

目前，阿联酋航空每天有60多架配备星链的航班投入运营。旅客可通过高速星链网络观看流媒体内容、参加视频会议、浏览社交媒体、在线游戏，并在整个旅程中与家人和朋友保持联系。

连接量突破100万次，反映出阿联酋航空新一代互联服务受到旅客广泛欢迎。目前，该服务已安装于33架波音777和3架空中客车A380飞机上，公司正持续推进机队安装工作，每周都有更多配备星链的飞机投入运营。

阿联酋航空长期以来一直是航空业机上互联服务的先行者，也是最早在空中客车A380客机上提供互联网接入的商业航空公司之一。当时第一代系统整机带宽不足1兆比特每秒。

目前，阿联酋航空现有机上无线网络服务已支持大多数航班旅客在飞行过程中使用即时通讯、电子邮件、网页浏览和社交媒体等功能，并向所有旅客免费开放。

如今，配备星链的A380客机可提供超过2吉比特每秒的综合带宽，使所有舱位的旅客均可在4万英尺高空享受稳定、免费的互联网服务，并支持实时语音和视频通话及流媒体播放。

继波音777机队成功部署星链后，阿联酋航空已将该服务扩展至空中客车A380机队。作为全球最大的客机，A380配备3个星链天线，专门针对双层客舱和高载客量进行优化设计。

该系统为所有客舱提供更广覆盖范围、更高容量和更优性能。未来，公司还计划将直播电视功能整合至屡获殊荣的“ice”机上娱乐系统。目前，旅客已可通过个人设备观看相关内容。

为加快全机队部署，阿联酋航空已在迪拜的阿联酋航空工程中心启动星链安装工作，进一步提升新一代互联服务在机队中的覆盖速度。

目前，公司已完成33架波音777和3架空中客车A380的安装工作，并将继续尽快为更多旅客提供免费超高速无线网络。

此次在A380机队引入星链服务，是阿联酋航空持续提升旅客全程出行体验的重要举措之一。

与此同时，阿联酋航空正实施航空业规模最大的机队升级改造计划之一，不断推出创新服务，提升全球数百万旅客的舒适度、选择和互联体验。

截至目前，已有128架飞机完成全面客舱升级，包括新增豪华经济舱、升级商务舱和头等舱产品、优化经济舱客舱，以及升级机上娱乐系统，为旅客提供超过6500个节目频道。