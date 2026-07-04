阿提哈德铁路客运服务将促进富查伊拉旅游业发展并提升互联互通水平

阿通社阿布扎比2026年7月4日电 阿提哈德铁路首趟客运体验服务的开通，标志着阿联酋旅游业发展迈出了重要一步。

预计该项目将支持国内旅游，便利各酋长国之间的出行，并通过现代化、安全、可持续的交通网络，为旅游目的地创造新的发展机遇。

阿提哈德铁路将加强阿联酋各城市之间的互联互通，使探索该国自然景观、文化景观及遗产景点更加便利。铁路项目还预计将提升全国各旅游目的地的吸引力，并支持阿联酋建设促进经济增长和可持续发展的一体化基础设施网络的愿景。

在富查伊拉，凭借其自然景观、文化遗产和历史遗址而成为阿联酋主要旅游目的地之一，首趟开往阿布扎比的客运体验服务启程受到了热烈欢迎。

预计该项目将增加游客人数，丰富旅客交通选择，并带动旅游相关产业发展，成为进一步巩固富查伊拉在阿联酋旅游版图战略地位的重要举措。

富查伊拉旅游与文物局局长赛义德·阿卜杜拉·阿尔萨马希表示，在该酋长国启用阿提哈德铁路车站，是一项具有战略意义的发展，将提升富查伊拉的旅游形象，并通过便利游客在阿联酋各酋长国之间流动，为经济增长创造新的机遇。

他说，新的铁路连接将为游客前往富查伊拉提供舒适、安全的出行选择，有助于提高酒店入住率，并支持酒店业、休闲产业及旅游相关商业领域的发展。

富查伊拉铁路站吸引了大量公民和居民前来，许多人聚集现场见证并记录这一时刻。他们对这一成就表示自豪，并认为这是交通运输领域的重要发展，将使各酋长国之间的出行更加便利，同时促进旅游业增长，吸引更多游客前往富查伊拉。

自富查伊拉开通客运服务对该酋长国及东部地区居民具有尤为重要的意义。阿布扎比至富查伊拉的行程时间为105分钟，列车运行时速最高可达200公里。每列列车最多可搭载400名乘客，而整个铁路网络全面投入运营后，预计每年可服务约1000万人次。

阿提哈德铁路提供舒适舱和头等舱两种乘车等级，配备预留座位、免费Wi-Fi、充电接口、行李存放空间以及多种票务选择，以满足不同出行需求。列车还设有专门设施，以满足民众志坚人士的需求。

这一国家项目体现了阿联酋推动可持续交通、加强全面发展以及支持全国经济增长和旅游业增长的努力。