“阿联酋贸易日”活动访问巩固阿联酋与五个南美国家的经济伙伴关系

阿通社阿布扎比2026年7月5日电 由阿联酋外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士率领的阿联酋经济代表团圆满结束了为期八天、横跨南美洲五个国家——自巴拿马至圭亚那——的访问行程。此次访问作为“阿联酋贸易日”活动的一部分，体现了阿联酋致力于扩大国际经济伙伴关系网络、深化与南美国家的贸易和投资合作、赋能私营部门，并巩固阿联酋作为全球贸易与投资枢纽地位的坚定承诺。

此次访问涵盖巴拿马共和国、巴拉圭共和国、阿根廷、智利共和国及圭亚那合作共和国。代表团由政府机构代表及来自科技、可再生能源、农业、食品工业、物流、运输、采矿、金融服务和安全解决方案等关键领域的阿联酋企业代表组成。

此次访问包括与国家元首、高级官员及经济决策者举行会见，以及在所有五个国家举行商业论坛和阿联酋与当地私营部门代表之间的双边会议，旨在探讨新的贸易和投资机会，加强经济伙伴关系，并开辟公共和私营部门合作的新途径。

此次访问体现了阿联酋致力于扩大其在南美洲的经济存在。南美洲是世界最具发展前景的经济区域之一，拥有战略性自然资源，并在农业、能源、矿产和基础设施等领域具有巨大潜力，同时在全球供应链中的作用不断增强。

代表团的讨论重点是促进非石油贸易和双向投资，扩大未来导向型经济部门的合作，并支持寻求进入拉丁美洲市场并利用这些经济体所提供投资机会的阿联酋企业。

阿联酋还参加了在巴拉圭亚松森举行的南方共同市场首脑会议。成员国和伙伴国领导人及政府首脑出席了会议。此举体现了阿联酋致力于深化其与区域经济集团接触的意愿。阿联酋继续推进与南方共同市场国家的伙伴关系，并探索加强贸易和投资合作的机会；2025年，双方非石油双边贸易额达到62亿美元，双方投资及联合项目为南方共同市场各经济体创造了附加价值。

泽尤迪表示，阿联酋继续通过扩大贸易和投资伙伴关系网络，并使私营部门能够进入具有发展前景的市场，从而巩固其在全球舞台上的经济存在，进一步强化阿联酋作为全球贸易和投资枢纽的地位。

他补充说，此次南美五国访问体现了阿联酋与该地区不断发展的经济联系的实力，并有助于发掘重点领域的新合作机会，为阿联酋私营部门拓展业务、促进可持续发展和推动共同经济增长创造了路径。

他指出，阿联酋与南美洲经济关系不断增强的势头，是以双方建立长期伙伴关系的共同愿景以及不断扩大的经济和贸易协定网络为基础，该网络促进贸易和投资流动，并服务于双方共同利益。

泽尤迪强调，此次访问成果标志着阿联酋扩大其贸易伙伴网络并巩固其作为全球贸易和投资门户地位的进一步举措，这符合阿联酋建设更具竞争力、更加开放和更加可持续经济体的目标。

五个国家的工商界和政府对应机构对阿联酋经济代表团表示热烈欢迎，并强调，此次访问体现了阿联酋作为值得信赖和可靠经济伙伴的地位，以及其在连接全球市场和促进跨洲贸易与投资流动方面所发挥的作用。

此次访问符合阿联酋将其非石油对外贸易总额翻一番、扩大本国企业的全球布局，并增强对外贸易对可持续经济增长贡献的目标，从而巩固阿联酋作为连接东西方贸易和投资的重要门户的地位。

预计此次访问成果将促成新的伙伴关系，扩大与南美国家的经济合作，并为阿联酋私营部门把握具有发展前景的投资机会开辟更广阔的空间，以支持阿联酋建设更具竞争力和更加深度融入全球经济的愿景。