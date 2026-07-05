阿联酋拨款3000万美元用于欧拜伊德紧急人道主义应对，呼吁保护平民并确保人道主义援助安全准入苏丹

阿通社阿布扎比2026年7月5日电 根据阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示，阿拉伯联合酋长国宣布提供价值3000万美元的紧急人道主义应对，以支持受苏丹北科尔多凡州欧拜伊德局势恶化影响的平民。

该援助将通过阿联酋国际援助署提供，体现了阿联酋长期秉持的人道主义方针，以及其持续支持兄弟的苏丹人民的坚定承诺。

此次应对措施是在欧拜伊德及其周边地区人道主义状况严重恶化的背景下采取的，当地平民和境内流离失所者面临粮食安全、医疗保健、安全饮用水和住所等方面不断增长的紧迫需求。

阿联酋强调，有必要立即开展协调一致的人道主义应对，以确保挽救生命的援助能够送达有需要者，特别是最脆弱群体。

阿联酋还重申，保护欧拜伊德及苏丹全境平民必须继续作为国际社会的紧迫优先事项，并强调冲突各方必须遵守国际人道法，避免在人口稠密地区局势升级，并确保人道主义援助得到紧急、安全且不受阻碍的运送。

国际人道主义与慈善委员会成员、国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬表示，此次紧急应对体现了阿联酋领导层始终坚信人民始终是阿联酋人道主义努力的核心。在这一关键阶段，重点必须继续放在保护平民、保障安全的人道主义通道，以及满足境内流离失所者和最脆弱群体，特别是病患、儿童、老年人和妇女的紧迫需求。

他补充表示，阿联酋将继续与兄弟的苏丹人民站在一起，并与人道主义伙伴及国际伙伴合作，减轻平民苦难，加强人道主义应对，并帮助防止当地局势进一步恶化。他指出，阿联酋还强调，必须确保平民遭受的苦难不被政治化，国际社会的努力应继续集中于挽救生命，并通过独立、专业和公正的机制支持对违法行为的问责。

他进一步表示，自危机爆发以来，阿联酋已向苏丹提供约8亿美元的援助，彰显了阿联酋坚定不移支持兄弟的苏丹人民、支持国际人道主义应对，以及援助难民、境内流离失所者和受冲突影响最严重社区的坚定承诺。

阿联酋国际援助署主席塔里克·艾哈迈德·阿梅里博士表示，此次人道主义援助属于阿联酋为支持与联合国及其伙伴合作实施的人道主义应对计划所作承诺的一部分，有助于提供粮食、医疗保健、住所，并为难民、境内流离失所者和最脆弱群体提供支持。

有关支持将与联合国及其伙伴合作提供，为苏丹境内及邻国最脆弱社区提供粮食、医疗保健、住所及援助。

阿联酋重申，苏丹危机不存在军事解决方案，并强调，优先事项必须是保护平民、便利人道主义准入、制止局势升级，以及支持由苏丹平民主导的政治进程，以实现持久和平，维护苏丹的统一与稳定，并实现兄弟的苏丹人民对安全、繁荣和有尊严生活的愿望。