阿联酋房地产行业保持强劲发展势头，受旺盛需求和经济韧性支撑

阿通社阿布扎比2026年7月5日电 今年上半年，阿联酋房地产行业继续巩固其作为全球最具活力和最具投资吸引力的经济领域之一的地位。

这一表现得益于国家经济的稳健实力、有利于营商的政府政策，以及投资者和资本的持续流入，并预计这一增长势头将在今年下半年继续保持。

房地产市场的各项指标显示，阿联酋继续位居全球主要房地产投资目的地之列。

多位官员和专家在接受阿联酋通讯社采访时表示，根据国际领先咨询公司的报告，房地产市场的强劲表现反映出，在经历多年快速增长之后，该市场正迈入一个更加成熟和更具可持续性的发展阶段，而这一转变建立在坚实的经济基本面之上。

全球商业房地产服务机构世邦魏理仕（CBRE）今年4月发布的一份报告指出，阿联酋拥有强劲的经济基础，并得到充足的财政储备和稳定的主权信用评级的支持；报告同时预测，到2027年，国内生产总值增长将实现强劲反弹。

独立全球房地产咨询机构莱坊（Knight Frank）发布的另一份报告确认，迪拜进一步巩固了其作为全球主要财富迁移目的地和房地产投资目的地之一的地位。与此同时，阿拉伯联合酋长国在超高净值人士数量增长方面继续位居全球增长最快的国家之列。

根据ADXinteract平台的分析，在市场表现方面，公寓和别墅销售总额同比增长173.9%，超过844亿迪拉姆；与去年同期相比，成交宗数增长103%，达到16,585宗交易。

在迪拜，W Capital房地产经纪公司开展的一项研究显示，根据迪拜土地局的数据，今年上半年房地产市场销售额超过2860亿迪拉姆，创下迪拜历史上第二高的半年度销售额，仅次于2025年上半年，当时销售额达到3266亿迪拉姆。

该公司发布的另一份报告显示，自2026年初以来，新宣布启动房地产项目的总价值已超过2750亿迪拉姆，反映出市场增长势头的持续延续，并创下迪拜历史上规模最大的半年度新房地产项目推出周期。

阿齐兹发展集团集团首席执行官法尔哈德·阿齐兹表示，房地产行业持续巩固其作为国家经济主要驱动力之一的地位，这得益于真实住房需求、外国投资的持续流入，以及自有资金购房者占比不断上升；所有这些因素均表明，市场的成熟度正在不断提高。

他补充表示，阿拉伯联合酋长国稳定的经济环境、灵活的监管制度以及长期发展愿景，进一步增强了其对全球资本的吸引力。他预计，今年下半年市场将继续保持积极表现，并实现更加可持续和更加均衡的增长；届时，市场竞争将越来越倾向于具有高质量规划、快速执行、战略区位以及长期投资价值的项目。

这一预期还得到人口增长、经济活动持续扩张，以及住宅物业需求保持稳定等因素的支撑。

阿齐兹解释说，这些预期建立在长期居留计划推动的人口持续增长、迪拜D33经济议程的持续实施、基础设施项目的不断扩展——尤其是在迪拜南及阿勒马克图姆国际机场周边地区——以及按揭融资方案预计将进一步改善的基础之上；上述因素预计将在未来几年进一步增强开发商和投资者的信心。

欧哈纳房地产开发公司首席执行官侯赛因·萨利姆表示，房地产市场已进入更加成熟的发展阶段，目前市场增长主要由长期需求所驱动。他指出，阿布扎比和迪拜持续录得创纪录的房地产交易，反映出市场的强劲实力及其吸引国内和国际投资的能力。

他预计，今年下半年市场将继续保持积极表现，并以更加均衡的速度增长；市场对规划完善的住宅社区、品牌地产项目和滨水项目的需求将保持稳定，同时新增供应的持续投放将有助于维持供需之间的健康平衡。

他强调，市场的强劲表现建立在多项结构性因素的支撑之上，包括人口增长、外国投资持续流入、长期居留计划、政府对基础设施的投资、经济多元化以及按揭融资的持续扩大；这些因素不仅有助于维护市场稳定，也使规划完善和高质量执行的项目更具竞争优势。

Refine创始人兼首席执行官托马斯·万表示，阿拉伯联合酋长国房地产行业持续展现出高度韧性。尽管市场需求依然强劲，但购房者正日益关注项目质量、区位、开发商声誉以及整体居住体验，这反映出市场认知和成熟度的进一步提升。

他强调，开发商未来一段时期能否取得成功，将取决于能否推出真正满足市场需求的项目，采取经过充分研究的定价策略，并在新增供应持续进入市场的情况下，不断提升竞争力。

Albagh集团首席执行官兼首席财务官赛义德·马赫鲁兹表示，阿拉伯联合酋长国房地产行业在整个2026年持续保持强劲表现，继续巩固其作为全球最具吸引力房地产市场之一的地位。

他表示，这一强劲表现得益于旺盛的市场需求、国家长期发展愿景的成功实施、经济持续多元化、高净值人士数量不断增长、不断完善的居留和投资政策，以及基础设施的持续扩展；上述因素进一步巩固了阿联酋作为个人和企业长期投资和长期居留首选目的地的地位。

他补充表示，预计今年余下时间房地产市场将继续保持活跃，市场对高端住宅社区、品牌地产项目、滨水目的地以及优质商业资产的需求将持续保持强劲；与此同时，投资者正日益将长期价值、生活质量和资产可持续性作为投资决策的优先考量。