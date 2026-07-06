韩国启动韩元及外汇24小时交易机制

阿通社首尔2026年7月6日电 据韩联社报道，韩国副总理兼财政经济部长官具润哲6日表示，实行外汇市场24小时全天候交易是韩元迈向全球化的新起点，这将进一步提升韩国资本市场和韩元的吸引力。

据韩国银行（央行）和财政部消息，具润哲当天上午前往位于首尔中区的韩亚银行总行外汇交易室，在外汇市场启动24小时交易首日听取市场参与者意见，并慰问一线工作人员。具润哲指出，外汇市场全天候开放不仅体现了对经常项目顺差等经济基本面的信心，也反映出国际投资者对韩国外汇市场和资本市场的旺盛需求，国债被纳入富时世界国债指数（WGBI）便是这一趋势的体现。

具润哲表示，政府、央行以及商业银行、证券公司、经纪机构等市场参与方其间密切协作，为外汇市场实行24小时全天候交易做好充分准备。新机制有助于进出口企业实时应对汇率风险，并为国内金融机构拓展业务等创造新的机遇。他还表示，政府还将按计划推进其他外汇市场改革举措，包括明年1月起运行离岸韩元结算系统。

当天上午6时起，韩国外汇市场正式启动24小时全天候交易机制。根据新机制，韩元对美元交易时间调整为每周一上午6时至每周六上午6时连续交易。除周末和每年1月1日外，韩国其他法定节假日也可照常进行交易。