阿布扎比国家石油公司启动全球液化天然气营销与贸易平台

阿通社阿布扎比2026年7月6日电 阿布扎比国家石油公司今日宣布，在阿布扎比全球市场正式推出全球液化天然气营销与交易平台，将阿布扎比国家石油天然气公司（ADNOC Gas）和XRG的营销业务与ADNOC Trading的交易能力整合为一体化商业平台。

该平台旨在提升灵活性和运输选择能力，支持阿布扎比国家石油天然气公司不断扩大的液化天然气业务组合，包括鲁韦斯液化天然气项目，以及XRG国际天然气和基础设施业务的增长，同时进一步提升全球客户的市场准入。该平台将增强阿布扎比国家石油公司和XRG管理不断扩大且多元化液化天然气业务组合的能力，并以阿布扎比国家石油公司五十年来作为值得信赖液化天然气供应商的经验为基础。

到2035年，以实现每年 4,700万吨可销售液化天然气综合产能为目标，该平台将跻身全球领先的液化天然气运营主体之列，并扩大阿布扎比国家石油公司及XRG的运营能力，以优化不断增长且多元化的液化天然气资产组合，并进一步巩固阿布扎比作为全球能源贸易中心的地位。

工业与先进技术部长、阿布扎比国家石油公司董事总经理兼集团首席执行官以及 XRG 执行主席苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士表示：“随着液化天然气需求预计将大幅增长，全球将需要具备规模、可靠、负责任且值得信赖的供应商。这一世界一流、一体化的商业液化天然气平台，整合了阿布扎比国家石油公司在市场营销、贸易和航运方面的全部能力，在阿布扎比打造一个单一全球枢纽。这标志着我们液化天然气营销与贸易平台在规模、灵活性和市场选择能力方面实现了跨越式提升，并将进一步增强阿布扎比国家石油公司满足全球不断增长能源需求的能力。”

拉希德·马兹鲁伊已获任命为首席营销与业务开发官 ，负责监督XRG与阿布扎比国家石油天然气公司双方权益液化天然气综合资产组合的市场营销工作。他将以阿布扎比全球市场为基地，领导长期液化天然气市场营销及业务开发工作，并与ADNOC Trading密切合作，在综合平台下集中开展市场营销活动。

拉希德将为综合平台带来业务连续性，并在阿布扎比国家石油天然气公司的既有基础上进一步发展。自1977年以来，阿布扎比国家石油天然气公司一直是值得信赖的液化天然气供应商，已向全球交付超过3,500船次液化天然气货物。

阿布扎比国家石油天然气公司现有的液化天然气商业安排将保持不变；预计该平台将通过支持优化其液化天然气销售活动，包括未来鲁韦斯液化天然气项目产量的销售工作，为阿布扎比国家石油天然气公司创造进一步的增值空间。

上述能力还将得到XRG持续扩大的全球液化天然气资产组合的补充，该资产组合由设于伦敦和阿布扎比的供应枢纽及办事处提供支持。

长期液化天然气市场营销将集中于综合平台统一开展，而ADNOC Trading将继续作为贸易活动的交易对手方，现有客户对接机制不会发生任何变化。ADNOC Trading在四年内已建立起规模可观的第三方液化天然气资产组合，并跻身全球领先的液化天然气金融交易商之列，在阿布扎比、新加坡和日内瓦设有办事处。

航运是支撑该平台能力的核心要素。2025年， Trading的液化天然气航运业务团队在实货市场及货运衍生品方面均位列全球领先液化天然气租船方之列。阿布扎比国家石油物流与服务公司已将其自有液化天然气船队扩充至20艘船舶，其中包括14艘现代化二冲程运输船，为阿联酋不断增长的液化天然气产量及全球贸易提供支持。