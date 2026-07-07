国际油价小幅上涨

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国际油价小幅上涨

阿通社世界首都2026年7月7日电 周二，国际油价小幅上涨。其中，布伦特原油期货上涨28美分，涨幅0.39%，截至格林尼治时间00时46分报每桶72.29美元。

美国西得克萨斯中质原油期货上涨29美分，涨幅0.26%，报每桶68.84美元。