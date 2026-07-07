塞内加尔总统会见沙赫布特·本·纳哈扬

阿通社达喀尔2026年7月7日电 塞内加尔共和国总统巴西鲁·迪奥马耶·迪亚卡尔·法耶在达喀尔会见了到访的国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬。

谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬向法耶总统转达了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下，以及副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并转达了他们对塞内加尔政府和人民取得更大进步与繁荣的祝愿。

法耶总统也向阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳赫扬殿下、副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下，以及副总统兼副总理、总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳赫扬殿下转达了问候，并祝愿阿联酋政府和人民不断取得新的发展和繁荣。

会见期间，双方就阿联酋与塞内加尔共和国双边关系，以及在经济、贸易、投资、可再生能源、粮食安全、人工智能、基础设施和物流服务等领域加强合作的机遇进行了讨论。

谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬强调，阿联酋与塞内加尔关系建立在长期友谊与合作的基础之上，并强调阿联酋致力于持续同塞内加尔携手，加强符合发展重点并实现两国共同利益的伙伴关系。

此外，双方还就多项共同关心的地区和国际问题交换了意见，并强调两国之间持续协调与磋商的重要性。