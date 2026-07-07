迪拜环球港务集团在达累斯萨拉姆港实现创纪录运营效率

阿通社坦桑尼亚达累斯萨拉姆2026年7月8日电 迪拜环球港务集团在达累斯萨拉姆取得一项前所未有的运营成果，成功将达累斯萨拉姆港船舶货物卸载所需时间缩短逾90%，这一成果体现了自集团于2024年4月接管码头运营以来集装箱码头实现的重大转型，也是提升运营效率和港口绩效进程中的一个重要里程碑。

根据为期30年的特许经营协议负责运营该码头的迪拜环球港务集团继续投资于港口现代化改造和业务扩展，以支持坦桑尼亚长期贸易发展目标。

集团成功将港口运营重点转向滚装船货物装卸，使港口能够按照最高安全标准接卸和处理规模更大、操作更复杂的船舶，同时有助于降低供应链成本，提高贸易竞争力，并支持国家经济增长。

这一运营转型使同类货物的卸货时间缩短逾90%，由300多个小时减少至不足28小时，为该港口树立了新的运营效率标准。

今年第一季度，达累斯萨拉姆港再次取得运营突破，迎来“RAMHAN”号靠泊。该船总长240米，是迄今停靠达累斯萨拉姆港最长的船舶，可装载多达7,790辆车辆。该船仅用27个多小时便完成779辆汽车当量单位（CEUs）的卸载，其中大部分为重型车辆。

迪拜环球港务集团坦桑尼亚首席执行官马丁·雅各布表示：“过去两年来，我们显著提升了货物经由达累斯萨拉姆港运输的效率，包括缩短船舶周转时间、提高港口吞吐能力，以及增强港口接卸规模更大、操作更复杂船舶的能力。这些成果进一步巩固了坦桑尼亚作为东非地区重要贸易门户的地位，为客户和企业创造了切实价值，并支持区域经济增长和贸易发展。”

通过与坦桑尼亚港口管理局合作，引入专业汽车和卡车运输船装卸模式，进一步提高了重型车辆卸载效率，加快了作业速度，同时保持最高运营安全标准。

港口由普通货物装卸向更加专业化运营模式转型，也推动了各类货物业务实现可持续增长，进一步提升了达累斯萨拉姆作为东非重要贸易枢纽的竞争优势。

此次转型取得的主要成果包括：同类货物卸载时间缩短逾90%，由300多个小时降至不足28小时；成功接卸总长240米的港口历史最长船舶，创下船舶装卸新纪录；随着专业汽车和卡车运输船业务投入运营，港口吞吐能力和运营效率进一步提升，作业速度和安全水平得到增强；同时降低物流成本，促进生产率提升、国内生产总值增长及贸易竞争力提升；集团还聘用了2,900多名坦桑尼亚公民，并通过运营、生产和安全等领域持续培训项目，不断提升其专业能力。

迪拜环球港务集团非洲地区首席执行官兼总经理穆罕默德·阿科吉表示，集团持续投资达累斯萨拉姆港，体现了迪拜环球港务集团长期支持非洲经济发展、加强非洲与全球贸易链联系的坚定承诺。通过与坦桑尼亚港口管理局的合作，集团正持续建设世界一流港口基础设施，以促进区域贸易一体化，便利贸易流动，创造可持续经济机遇，支持坦桑尼亚及整个地区实现持续增长与繁荣。