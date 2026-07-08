穆罕默德·本·拉希德航空项目宣布UUDS AERO扩大运营

阿通社迪拜2026年7月8日电 位于迪拜南城的穆罕默德·本·拉希德航空项目宣布，UUDS AERO已进一步扩大其在该枢纽的业务布局。自2022年在该航空航天平台设立首个运营设施以来，公司已在多个设施内累计运营面积扩大至18万平方米以上。

UUDS AERO在穆罕默德·本·拉希德航空项目的各项设施体现了其在满足地区及国际市场对飞机客舱完工、改装、认证、制造及维修服务需求方面不断提升的作用，同时也凸显了穆罕默德·本·拉希德航空项目作为航空航天企业在一体化航空平台上扩大业务规模的重要目的地地位。

自入驻穆罕默德·本·拉希德航空项目以来，UUDS AERO已在航空航天供应链区建成四个运营设施，另有一座位于机场运行区的设施正在建设中。

此外，公司正推进在两块Code F地块上的扩建计划，以支持宽体飞机先进客舱完工及改装业务，并将在

航空制造和供应链区建设本地区首个客舱卓越中心。

这一进展彰显了穆罕默德·本·拉希德航空项目航空航天产业活动持续增长，得益于其先进基础设施、互联互通能力、监管支持，以及覆盖制造商、供应商、维修服务商和航空业相关方的综合产业网络。

穆罕默德·本·拉希德航空项目首席执行官塔赫农·赛义夫表示，UUDS自在穆罕默德·本·拉希德航空项目设立首个设施以来所取得的发展，体现了我们持续打造的航空航天产业生态体系的实力。我们的工作始终与领导层的愿景保持一致，即将迪拜打造成为世界航空之都，同时为合作伙伴提供发展业务、服务地区及全球航空业所需的基础设施、互联互通条件和支持。”

UUDS AERO创始人兼董事长吉尔·内格雷表示，我们在MBRAH的发展历程体现了我们对迪拜航空业及其发展机遇的信心。迪拜南城使我们能够提升能力、扩大运营规模，并依托这一战略区位，为更广泛的客户群体提供服务，同时与全球不同利益相关方建立联系。