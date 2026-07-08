阿联酋2025年吸引外国直接投资482亿美元 居阿拉伯地区首位

阿通社科威特2026年7月8日电 阿联酋2025年吸引外国直接投资482亿美元，占阿拉伯地区外国直接投资总额的40.4%，位居阿拉伯地区外国直接投资目的地首位。此外，阿联酋在阿拉伯投资与出口信贷担保公司（Dhaman）发布的《2025年综合投资环境指数》中位居阿拉伯地区第一、全球第17位，较2024年排名上升两位。

根据阿拉伯投资与出口信贷担保公司年度报告援引联合国贸易和发展会议的估算，2025年阿拉伯国家吸收的外国直接投资流入额下降10%，至1193亿美元。超过80%的外国直接投资流入集中于三个阿拉伯国家。同时，阿拉伯地区占全球外国直接投资流入的比重降至7.3%，占发展中经济体外国直接投资流入的比重降至13.3%。

该公司表示，在其《2025年综合投资环境指数》中，阿拉伯国家的平均排名维持在全球第102位，较全球平均水平仍落后约23个位次，尽管有13个阿拉伯国家在该指数中的排名有所提升。

该公司于周三在科威特总部发布《2026年第41期年度投资环境报告》，建议采取综合且灵活的方案，进一步改善阿拉伯地区投资环境。

这些建议重点围绕四个关键领域，即政治与安全、制度、立法与程序、经济以及生产要素等方面。这尤其是因为受地缘政治局势发展影响，2025年阿拉伯地区外国直接投资项目资本支出下降9%，降至1120亿美元。

在政治与安全层面，该公司强调，应加大和平努力以解决冲突，加强区域协调，共同打击恐怖主义、有组织犯罪及外部干涉，同时推进安全体系现代化，缓和社会动荡，并强化法治建设。

在制度、立法和程序环境方面，报告建议及时更新并简化投资和商业法律，以透明方式适应发展变化；推进程序数字化和自动化，缩短办理时间；加强治理和质量监管体系；完善司法及执法体系，通过国内立法、国际协定及先进仲裁服务保护投资者及其合法权益，同时提供政治风险和商业风险保险。

在经济环境方面，报告强调，应采取政策抑制通货膨胀，增强货币稳定性，改革税收和海关制度，并完善基础设施和物流体系。

报告还呼吁赋能私营部门，扩大其参与度，通过向重点行业提供更多优惠和激励措施，实现经济资源多元化。

在生产要素方面，报告强调，应加强人力资本建设，通过教育和培训弥补技能缺口，提高劳动力市场灵活性，保障工业和服务业用地供应及便利获取，拓宽并便利直接融资渠道，充分发挥银行和金融机构的作用。

报告还提出，应推进知识本地化，鼓励生产和服务领域开展研发，保障本地供应链、中间投入品及关键零部件的供应。

该公司还提出多项建议，包括借鉴成功改善投资环境和国际排名国家的经验；优先实施最容易、最具成效的改革措施；充分运用技术和电子服务；并充分考虑各国在资源、能力及所面临挑战方面的差异。

报告还公布了《2025年综合投资环境指数》中阿拉伯国家的排名情况。海湾合作委员会成员国、约旦和摩洛哥位居阿拉伯地区前列。其中，阿联酋位居阿拉伯地区第一、全球第17位；卡塔尔位居地区第二、全球第38位；沙特阿拉伯位居地区第三、全球第40位。

阿曼位居地区第四、全球第51位；科威特位居地区第五、全球第52位；巴林位居地区第六、全球第57位；约旦位居地区第七、全球第74位；摩洛哥位居地区第八、全球第75位。

突尼斯和埃及的排名也高于阿拉伯地区平均水平，分别位列全球第95位和第100位。

相比之下，其余11个阿拉伯国家排名处于榜单后段，全球排名介于第104位至第158位之间。