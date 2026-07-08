阿联酋外交部国务部长赛义德·哈杰里发表声明

阿通社阿布扎比2026年7月8日电 阿联酋外交部国务部长赛义德·哈杰里表示，尽管全球和地区面临诸多挑战，阿联酋经济继续保持增长，展现出卓越的韧性和稳定性。

以下为哈杰里部长声明全文：

“我们的经济实力源于长期稳固的基础、全球连接、完善的制度体系以及灵活应对市场变化的能力。这些优势因素共同作用，将使我们能够在当前地缘政治形势下进一步增强实力。

仅以外国投资为例，过去数月，约98%的外国投资未受到影响，反映出国际社会对阿联酋经济、制度及长期发展愿景的持续信任。

如今，阿联酋经济建立在坚实且多元化的基础之上。2025年，非石油部门占国内生产总值的比重接近79%。这些部门依托世界一流的基础设施、值得信赖的金融机构，以及先进的物流和能源能力持续发展。

我们的主权财富资产约为 2.49 万亿美元，我们的经济有能力利用 37 项全面经济伙伴关系协定。

阿联酋长期以来已巩固了其作为资本、贸易和人才重要全球枢纽的地位，同时其商业环境竞争力始终位居世界前列。

凭借这些持久而强大的优势，我们并不满足于仅仅保持发展势头。我们的目标是进一步加速前进。对人工智能、先进产业、贸易、金融和数字基础设施的投资，将使我们能够为子孙后代创造更多机遇。

如今，来自200多个不同国籍的人士在阿联酋生活和工作，为这个充满活力、与全球紧密相连的经济体作出贡献，并进一步巩固阿联酋作为人才、创新和创业目的地的地位。

我们诚邀全球各地的投资者、企业和合作伙伴共同参与这一增长与繁荣的新篇章。这意味着无与伦比的机会，得以进入高增长产业、全球市场，以及全球最稳定、最具竞争力的营商环境之一。"