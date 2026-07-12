阿联酋声援孟加拉国并就洪灾遇难者表示哀悼

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42026\u5E747\u670812\u65E5\u7535 \u963F\u62C9\u4F2F\u8054\u5408\u914B\u957F\u56FD\u5C31\u5F3A\u964D\u96E8\u5F15\u53D1\u6D2A\u707E\u9020\u6210\u6570\u5341\u4EBA\u6B7B\u4F24\u53CA\u91CD\u5927\u635F\u5931\uFF0C\u5411\u5B5F\u52A0\u62C9\u4EBA\u6C11\u5171\u548C\u56FD\u8868\u793A\u58F0\u63F4\u3002\u5916\u4EA4\u90E8\u5728\u4E00\u4EFD\u58F0\u660E\u4E2D\u5C31\u8FD9\u4E00\u60B2\u5267\u5411\u9047\u96BE\u8005\u5BB6\u5C5E\u4EE5\u53CA\u5B5F\u52A0\u62C9\u56FD\u653F\u5E9C\u548C\u4EBA\u6C11\u8868\u793A\u8BDA\u631A\u6170\u95EE\u548C\u540C\u60C5\uFF0C\u5E76\u795D\u613F\u6240\u6709\u4F24\u8005\u65E9\u65E5\u5EB7\u590D\u3002