阿联酋声援孟加拉国并就洪灾遇难者表示哀悼

阿通社阿布扎比2026年7月12日电 阿拉伯联合酋长国就强降雨引发洪灾造成数十人死伤及重大损失，向孟加拉人民共和国表示声援。

外交部在一份声明中就这一悲剧向遇难者家属以及孟加拉国政府和人民表示诚挚慰问和同情，并祝愿所有伤者早日康复。