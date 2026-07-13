海湾阿拉伯国家合作委员会通胀率2025年保持稳定为1.8%

阿通社马斯喀特2026年7月13日电 海湾阿拉伯国家合作委员会统计中心发布的报告显示，2025年海合会国家全年通胀率为1.8%，较2024年的1.6%小幅上升，但连续第二年低于2%。

报告认为，这表明海合会国家采取的经济政策有效遏制了通胀压力，并保持了物价稳定。

海合会通胀率仍处于全球较低水平。2025年，海合会通胀率为1.8%，低于4.2%的全球平均水平，也低于新兴市场和发展中经济体的5.3%、日本的3.2%、美国的2.6%、欧盟和发达经济体的2.5%，以及欧元区的2.1%。

住房以及其他商品和服务是推动通胀的主要因素，两者合计约占消费价格总体涨幅的73%。

从消费者价格指数主要类别看，其他商品和服务价格涨幅最高，达到5.4%；住房上涨4.0%；娱乐和文化上涨2.0%；餐厅和酒店上涨1.6%；食品和饮料上涨1.2%；教育上涨1.0%；烟草上涨0.6%；服装和鞋类上涨0.4%。

医疗、通信以及家具和家用设备价格同比持平，交通价格下降0.2%。

数据显示，海合会通胀率从2020年的1.5%升至2021年的2.4%，并于2022年达到3.2%的峰值。此后，通胀率于2023年回落至2.3%，2024年降至1.6%，2025年小幅回升至1.8%，与全球通胀走势相比总体保持稳定。

在海合会主要贸易伙伴中，巴西通胀率最高，为5.0%；英国为3.9%；日本为3.2%；印度为2.8%；美国为2.6%；德国为2.2%；韩国为2.1%；意大利为1.5%；法国为0.9%；中国通胀率为零。

报告指出，全球食品和饮料价格下降2.1%，在一定程度上缓解了输入性通胀压力。但天然气价格上涨15.2%，加上地缘政治紧张局势持续，相关风险仍需密切关注。

报告认为，海合会各国通胀率差距较小且均稳定在2%以下，为推进海湾经济和货币一体化创造了有利条件，也为成员国继续推进经济改革和发展支出提供了财政空间。报告同时强调，应进一步统一统计方法并增强政策准备能力，以应对未来潜在的外部冲击。