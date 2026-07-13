扎耶德可持续发展奖2027届申报圆满收官 全球参与热度创历史新高

阿通社阿布扎比2026年7月13日电 阿联酋为应对全球性挑战的创新解决方案而设立的先锋奖项——扎耶德可持续发展奖，已正式结束2027届申报，共收到来自177个国家的10,233份申报，创历史新高，覆盖健康、食品、能源、水资源、气候行动及全球中学生奖六大类别。

今年是奖项设立的第18年，该奖项持续吸引着日益多元且不断壮大的中小型企业、非营利组织与中学群体。这些申请者致力于开发改善民生的解决方案，尤其惠及弱势及服务不足的社区。

本届申报凸显出对韧性、适应性与系统层面影响的日益重视。在世界各地区，申请者正通过务实、以社区为本的解决方案应对复杂的全球性挑战。从人工智能赋能的医疗健康与农业技术，到分布式能源、地下水获取改善以及循环经济模式，申请者正在开发能够扩大基本服务可及性、促进更具包容性进步的解决方案。

与上一届相比，本届申报数量增长32%，凸显了全球对可规模化、本地主导创新的持续动力。

阿联酋工业与先进技术部部长、扎耶德可持续发展奖总干事苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士表示：“本届创历史纪录的参与规模，反映出全球对务实解决方案日益增长的需求——这些方案能够增强韧性、巩固关键系统并带来持久影响。今年的申请者展现了人工智能、适应能力、创新与本地领导力如何协同发力，在可及性、可负担性与可靠性仍然有限的社区中应对紧迫挑战。秉承已故谢赫·扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬的精神遗产，本奖项将继续支持那些以务实为宗旨、以服务为根基、并以人们的实际获益为衡量标准的开拓者。”

超过三分之二的申报来自发展中经济体与新兴经济体，其中孟加拉国、巴西、中国、肯尼亚和阿联酋的参与尤为踊跃。包括美国和英国在内的发达市场同样表现活跃，凸显奖项在多元创新生态系统中不断扩大的覆盖范围。

气候行动类别收到的申报数量最多（2,505份），其后依次为食品（2,261份）、健康（1,807份）、全球中学生奖（1,710份）、能源（994份）和水资源（956份）。

各类别呈现出以下主要趋势：

• 健康：解决方案聚焦于扩大服务不足和脆弱环境中的医疗可及性，其中人工智能赋能的诊断、低成本医疗器械、医疗服务交付模式，以及支持构建更强健、更灵活卫生系统的健康融资方案表现突出。

• 食品：重点面向农户的解决方案，包括农户支持与咨询服务、农业技术、食品安全技术、食品加工以及价值链改进，助力构建更具韧性、更高效的粮食系统。

• 能源：解决方案聚焦能源效率与储能、分布式可再生能源、智能电网及生产性用能应用，反映出对可负担性、可靠性与需求侧能源管理的日益关注。

• 水资源：创新聚焦地下水获取与监测、废水处理与回用、海水淡化、水质管理及高效用水，助力缺水社区改善用水条件并加强水资源保护。

• 气候行动：重点关注气候适应与社区韧性，同时涵盖循环经济模式、废弃物减量、基于自然的解决方案、自然资源保护，以及应对当前气候压力的减排路径。

• 全球中学生奖：学生主导的项目日益聚焦跨领域综合解决方案，涵盖可再生能源、水过滤、废弃物管理、粮食生产、生物多样性及社区宣传倡议，展现了青年一代如何运用系统思维应对本地挑战。

申报结束后，奖项将进入评审阶段。所有申报项目将首先接受独立评审与尽职调查，随后由国际专家组成的甄选委员会进行评估。最终获奖者将由评审团于2026年9月选出。

获奖名单将于2027年1月12日举行的扎耶德可持续发展奖颁奖典礼上揭晓。每个机构类别获奖者将获得100万美元奖金；六所分别代表全球各大区域的获奖中学将各获得15万美元，用于实施或扩展其项目。每个机构类别入围者将获得15万美元，每所入围中学将获得2.5万美元。

迄今为止，奖项已通过其139位获奖者切实改善了全球超过4.11亿人的生活，进一步巩固了其推动包容性与可持续发展领先平台的地位。