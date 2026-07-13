阿通社阿布扎比2026年7月13日电 阿布扎比全球市场金融服务监管局发布了2025年年度报告，全面概述了该局在本年度的主要监督、许可和政策举措；与此同时，阿布扎比全球市场的金融服务生态系统持续强劲增长，并深化其国际参与。

报告重点介绍了金融服务监管局如何继续完善其前瞻性政策和立法框架，在支持创新的同时，维持市场诚信、消费者保护和金融稳定的高标准。此外，金融服务监管局通过加强监管监督、打击金融犯罪，以及深化与国内和国际监管伙伴的合作，推进了其监管重点。

随着阿布扎比全球市场金融服务生态系统在规模和复杂程度上持续扩展，金融服务监管局进一步加强使用监管科技和监管监督技术 ，以支持对其受监管机构和市场进行更高效、数据驱动的监督。

本年度，金融服务监管局继续支持阿布扎比全球市场的发展，共发出94项金融服务许可和120项原则性批准，较2024年分别增长22%和32%。金融服务监管局还签署了5份新的谅解备忘录，以进一步加强国际合作。

阿布扎比全球市场金融服务监管局首席执行官埃马纽埃尔·吉瓦纳基斯表示，2025年，我们继续加强监管和监督方针，以支持阿布扎比全球市场不断增长且日益复杂的金融服务生态系统。我们始终专注于提供有效和前瞻性的监管，在支持创新的同时维护市场诚信和信心。本报告所列成就体现了我们员工的奉献精神，以及我们对一个具韧性、监管完善且面向未来的金融生态系统的持续承诺。

随着阿布扎比全球市场进入下一阶段增长，金融服务监管局仍专注于营造透明、具韧性并与国际接轨的监管环境，以支持创新、保护市场参与者及其服务对象，并巩固对阿布扎比全球市场作为领先全球金融中心的信心。