阿通社阿布扎比2026年7月15日电 阿联酋水电公司庆祝2026年世界青年技能日，重点强调发展青年能力、提升其专业技能对于建设具有韧性且无碳的水电行业的重要意义。

每年7月15日，世界各国庆祝世界青年技能日，旨在突出为青年提供就业、体面工作和创业所需技能的战略重要性。今年的主题是“技能共创共享未来”，强调在技术驱动且不断发展的经济环境下，为下一代做好准备并提升其能力，使其能够引领一个加速变革的未来。

阿联酋水电公司企业支持首席执行官费萨尔·奥拜德博士在此之际表示，阿联酋水电行业正在经历重大而持续的转型，这要求在发展这一重要行业战略基础设施的同时，培养合格的专业人才。

他补充说，公司将青年人才培养视为一项战略投资，其重要性不亚于公司在可再生能源领域的领先项目。通过向下一代传授先进的技术和经济专业知识，并提升其人工智能和系统运行方面的技能，公司正在为未来公用事业行业的管理奠定基础，确保实现其培养能够引领安全、具有韧性且低碳的能源行业的本国人才这一核心目标。

目前，青年人才占阿联酋水电公司员工总数的30%以上，并在设计、建设和运行能够满足未来日益增长需求的先进水电系统方面发挥重要作用。

随着阿联酋清洁能源转型和数字化转型步伐加快，公司正为下一代提供先进技术知识、数据与人工智能能力，以及提升卓越运营水平所需的跨学科专业知识。

为推动这一人才发展进程，阿联酋水电公司面向毕业生提供一系列根据系统化技能培养方法设计的综合项目，其中包括为期两年的毕业生发展计划。在此期间，毕业生将在公司不同部门之间进行有计划的轮岗，并与各部门和科室负责人直接交流。此外，公司还根据工作需要提供一系列专业培训项目。

公司还通过专业人才发展团队，提升员工在可再生能源整合、低碳水生产技术、人工智能、大数据、系统建模和创新等领域的专业能力，并依托优达学城、Coursera等国际学习平台以及公司内部人才平台提供支持。

公司还通过领导力发展计划等具有明确目标的举措，增强战略思维、适应能力以及应对水电行业所面临挑战所需的领导技能。

通过持续完善毕业生发展计划和领导力发展计划，阿联酋水电公司确保青年人才掌握建设安全、清洁、高效且可靠的系统所需技能，从而为阿联酋长期经济多元化提供支持。