阿通社沙迦2026年7月15日电 2026年上半年，沙迦房地产行业交易总额约达295亿迪拉姆，较2025年同期增长9.3%。

沙迦房地产登记局共办理59,460宗交易，较去年同期增长23.7%，反映出该酋长国房地产市场持续保持发展势头和活跃度。

沙迦房地产登记局局长阿卜杜勒阿齐兹·艾哈迈德·沙姆西表示，上述数据反映出沙迦房地产市场的强劲实力及其增长势头的延续。

他强调，交易额和交易宗数的增长表明投资者信心日益增强，同时反映出房地产生态系统的运行效率，以及其适应经济变化和吸引优质投资的能力，从而进一步提升房地产行业对该酋长国可持续经济发展的贡献。

沙姆西补充说，这些成果是阿联酋联邦最高委员会成员、沙迦酋长谢赫苏尔坦·本·穆罕默德·卡西米博士殿下给予无限支持，以及沙迦王储兼副酋长、沙迦执行委员会主席谢赫苏尔坦·本·穆罕默德·本·苏尔坦·卡西米殿下密切跟进的直接成果。这些支持推动建立了一个以先进法规、优质服务和可持续发展愿景为基础的一体化房地产生态系统。

他指出，沙迦房地产登记局将继续完善服务和办事程序，增强房地产行业的竞争力，巩固沙迦作为地区和国际领先房地产及投资目的地的地位，同时推动市场在下一阶段实现可持续增长。

2026年上半年，沙迦各类房地产销售交易，包括房地产买卖、用益权出售和初始买卖合同，共计16,426宗，分布在202个地区，涉及总面积达8,500万平方英尺，较2025年同期的15,686宗增长4.7%。

从交易宗数和交易额来看，Muwaileh商业区位居首位，共完成2,385宗交易，交易额达28亿迪拉姆；Al-Belaida区位居第二，共完成2,171宗交易，交易额达14亿迪拉姆；Al-Khan区位居第三，共完成1,077宗交易，交易额约为13亿迪拉姆。

从销售交易的房地产分类来看，住宅房地产占比最高，共完成13,501宗交易，占销售交易总数的82.2%；工业房地产以1,969宗交易位居第二，占比12%；商业房地产以937宗交易位居第三，占比5.7%；农业房地产共完成19宗交易，占比0.1%。

2026年上半年，房地产抵押交易数量达2,590宗，总额达76亿迪拉姆。

2026年上半年，沙迦新登记11个房地产项目，分布在该酋长国多个主要地区，包括Um Fanain、Muwailih商业区、Al-Raqeeba、Hay Al-Hoshe和AlSajaa工业区。

这些项目包括住宅综合体、塔楼以及涵盖住宅、商业和工业用途的综合开发项目，反映出该酋长国城市建设持续扩张以及开发项目日益多元化。

根据关于非阿联酋国民和海合会国家国民在沙迦酋长国拥有房地产的2022年第30号执行委员会决议，获准销售的房地产项目数量自该决议发布以来已增至50个，其中6个项目于2026年上半年获批，反映出符合条件的房地产所有权机会持续扩大，并进一步增强沙迦房地产市场对不同国籍投资者的吸引力。

2026年上半年，沙迦房地产行业吸引了来自121个国籍的投资者，反映出投资者基础的多元化以及投资者对该酋长国投资环境的信心日益增强。

阿联酋国民的投资额约达149亿迪拉姆，涉及22,599处房产；除阿联酋国民外的海合会国家国民投资额达13.6亿迪拉姆，涉及924处房产。

阿拉伯国家国民的投资额约达50亿迪拉姆，涉及4,449处房产；其他国籍投资者的投资额约达82亿迪拉姆，涉及4,264处房产。

按交易房产数量计算，阿联酋籍投资者以22,599处房产位居首位，其后依次为印度投资者1,657处、叙利亚投资者1,163处、约旦投资者670处、伊拉克投资者668处和埃及投资者662处。