迪拜多种商品交易中心与博茨瓦纳证券交易所合作建立迪拜—哈博罗内贸易走廊

阿通社新加坡2026年7月15日电 推动全球贸易经迪拜流通的领先国际商业区——迪拜多种商品交易中心（DMCC），与博茨瓦纳证券交易所集团签署战略谅解备忘录。该集团是博茨瓦纳商品交易所的运营方。双方将把博茨瓦纳新兴商品交易所与迪拜的国际贸易、金融和物流生态系统相连接，增强博茨瓦纳进入全球大宗商品市场的能力。

此次合作是扩大阿联酋与博茨瓦纳贸易和投资联系的重要一步。双方将在迪拜与哈博罗内之间建立非洲首条姊妹枢纽贸易走廊，同时支持博茨瓦纳经济多元化发展议程，以及扩大其大宗商品出口全球覆盖范围和提升出口价值的目标。双方还将推动在DMCC商品生态系统内设立博茨瓦纳专属实体据点。

双方将围绕市场准入、贸易融资、物流、仓储保管、数字基础设施、能力建设和知识交流加强合作，支持博茨瓦纳原产大宗商品的国际贸易，包括钻石、铜、煤炭、纯碱、关键矿产、牛肉和农产品。

合作还将通过使生产商与国际买家、投资者、机构资本和伊斯兰金融市场建立更直接的联系，增强博茨瓦纳在全球大宗商品价值链中的地位；同时通过罗安达协议和天然钻石协会深化合作，促进天然钻石产业发展。

谅解备忘录由迪拜多种商品交易中心执行主席兼首席执行官艾哈迈德·本·苏莱伊姆和博茨瓦纳证券交易所主席尼奥·穆基签署。

博茨瓦纳共和国矿产和能源部长博戈洛·乔伊·凯内文多表示，此次合作是博茨瓦纳充分提升矿产及其他大宗商品资源价值进程中的重要一步。在落实经济转型议程的过程中，我们不仅注重维持产量，还致力于加强市场准入、吸引投资、推进资源增值加工，并将博茨瓦纳打造为全球价值链中具有竞争力的参与者。

她说，我们与DMCC及博茨瓦纳证券交易所集团的合作，将完善博茨瓦纳世界一流大宗商品对接国际市场所需的生态系统，包括钻石、铜和关键矿产，同时为创新、贸易融资和可持续经济增长创造机遇，惠及博茨瓦纳人民的子孙后代。

迪拜多种商品交易中心执行主席兼首席执行官艾哈迈德·本·苏莱伊姆表示，博茨瓦纳是世界主要大宗商品生产国之一。我们与博茨瓦纳证券交易所集团的合作，体现了双方通过加强国际市场准入，进一步释放博茨瓦纳钻石、铜和牛肉等资源价值的共同愿景。

他说，通过把博茨瓦纳的生产优势与迪拜世界领先的贸易、金融和物流生态系统相结合，我们能够创造新的投资机会，改善与全球买家和机构资本的连接，并支持长期经济增长。这充分说明，生产国与全球贸易枢纽之间的战略伙伴关系能够重塑大宗商品贸易的未来。

博茨瓦纳证券交易所集团主席尼奥·穆基表示，此次合作是博茨瓦纳作为大宗商品生产国实现转型发展的一个重要里程碑，并进一步强化了我们将博茨瓦纳商品交易所打造为大宗商品领域重要参与者的目标。

她说，通过与DMCC合作，我们正把博茨瓦纳在钻石、矿产、农业和畜牧业方面的优势，与世界最成熟的大宗商品交易生态系统之一连接起来。双方将共同为生产商、投资者和市场参与者创造新机遇，同时支持博茨瓦纳经济多元化议程，增强其在国际贸易中的作用。

双方还将研究利用DMCC数字金融基础设施，包括DMCC FinX，改善贸易融资渠道，并利用新兴数字资产技术扩大对博茨瓦纳原产大宗商品的投资。

相关合作将包括符合伊斯兰教法的金融工具，以及将实物大宗商品批次作为现实世界资产进行代币化，为全球机构投资进入非洲大宗商品价值链开辟新渠道。

双方还将研究制定国际认可的标准和建设相关基础设施，以支持非洲更广泛的大宗商品贸易。拟设于哈博罗内的BMX仓储设施，计划成为首个获得DMCC全球优质交割标准认证的设施。GGDS是一个多种大宗商品仓储设施认证框架，旨在支持新兴市场的跨境贸易、透明度和大宗商品融资。

根据协议，首批举措之一预计将通过协调开展钻石招标交易，把奥卡万戈钻石公司与迪拜钻石交易所连接起来，在博茨瓦纳的钻石生产与全球领先钻石交易枢纽迪拜之间建立直接商业联系。首批商业招标交易预计将于2026年晚些时候举行。

该协议在第41届世界钻石大会结束后于新加坡签署。DMCC与全球钻石行业共同参与大会，并在新加坡举办《2026年贸易未来》报告发布活动。

该协议是扩大阿联酋与博茨瓦纳贸易和投资联系的重要一步，同时将支持博茨瓦纳扩大其大宗商品出口全球覆盖范围和提升出口价值的目标。