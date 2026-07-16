上半年沙迦中部和东部地区房地产交易额达11亿迪拉姆

阿通社沙迦2026年7月16日电 沙迦房地产登记局数据显示，2026年上半年，沙迦中部和东部地区房地产交易额约为11亿迪拉姆，凸显这两个地区对投资者的吸引力不断增强。

该局发布的《房地产交易报告》显示，报告期内，各分支机构共办理16,310宗交易，房地产销售交易总面积达3700万平方英尺，反映出沙迦中部和东部地区房地产活动规模持续扩大、多样性不断增强。

沙迦房地产登记局分支机构部主任奥马尔·曼苏里表示，中部和东部地区已成为沙迦酋长国房地产市场不可分割的组成部分，并在2026年上半年吸引了越来越多投资者的关注。

他将这一表现归因于沙迦政府的发展规划。这些规划注重加强基础设施、营造一体化投资环境，并扩大城市开发项目，以满足市场需求。

曼苏里表示，房地产活动已不再集中于少数地区，投资正向具有强劲增长潜力的新城市和地区扩展。

他补充说，沙迦房地产登记局持续完善服务、简化办事流程并推进数字化转型，以提高交易效率，进一步巩固沙迦作为提供多元化、可持续投资机会的房地产目的地的地位。

卡尔巴房地产交易额最高，达5.13亿迪拉姆，占除沙迦市分局外各分支机构房地产交易总额的45.5%。中部地区以3.98亿迪拉姆位居第二，占35.3%；豪尔费坎交易额为1.909亿迪拉姆，占16.9%；迪巴希森交易额为2500万迪拉姆，占2.3%。

曼苏里表示，2026年上半年房地产销售活动继续保持强劲势头。中部地区的销售交易宗数最多，达3,928宗；其后依次为豪尔费坎272宗、卡尔巴154宗和迪巴希森12宗。

2026年上半年，沙迦中部和东部地区共完成452宗房地产抵押交易，总额达3.35亿迪拉姆，反映出房地产市场融资活动持续活跃。

卡尔巴的房地产抵押交易宗数最多，达239宗；其后依次为豪尔费坎121宗、中部地区82宗和迪巴希森10宗。