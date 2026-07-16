阿通社维也纳2026年7月16日电 阿拉伯联合酋长国由联邦核监管局代表，在奥地利维也纳国际原子能机构总部主持召开国际原子能机构监管能力建设指导委员会第31次主席团会议。

会议由阿联酋联邦核监管局教育与培训部主任、指导委员会主席沙伊玛·曼苏里主持。各国高级监管人员和国际原子能机构秘书处代表与会，共同审议核与辐射领域监管人才队伍建设取得的进展。

主席团讨论了国际原子能机构为监管机构提供的实用工具，以协助其评估能力需求、识别技能差距并加强人才队伍建设。

与会成员还讨论了扩大数字化学习机会、加强知识管理，以及负责任地运用人工智能，为培训、能力评估和人才队伍规划提供支持。

会议还核准了定于今年晚些时候举行的指导委员会第18次会议议程，并将阿联酋担任该指导委员会主席的任期延长至2027年，体现了各方对阿联酋推动国际监管能力建设所发挥领导作用的持续信任。

自2024年10月以来，阿联酋一直担任国际原子能机构监管能力建设委员会主席。该委员会在加强全球监管人才队伍建设方面发挥了重要作用。

沙伊玛·曼苏里表示：“健全的监管机构始于一支具备专业能力的人才队伍。投资于监管教育、能力建设和领导力培养，对于确保监管机构在不断发展的核与辐射环境中保持履职能力、韧性和充分准备至关重要。”

她表示：“通过国际原子能机构，各成员国正在共同努力发展人力能力，以维持有效监管，并支持核技术的安全、安保与和平利用，造福当代及后代。”

国际原子能机构监管能力建设指导委员会负责为该机构加强核与辐射安全监管机构能力的相关计划提供战略指导。委员会通过促进国际合作、分享良好实践，以及推动有助于建立并维持专业、高效和独立监管组织的工具和指导文件，为成员国提供支持。