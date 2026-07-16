阿通社迪拜2026年7月16日电 迪拜航空今日宣布，自本月18日起开通第二班每日往返泰国曼谷的航班，以满足公司近期开通曼谷航线后不断增长的市场需求。

新增航班距离迪拜航空于7月初开通飞往曼谷廊曼国际机场的每日航班仅数周时间，将在暑期出行高峰期间进一步提升旅客往返泰国首都的航班衔接便利性。

随着第二班每日曼谷航班投入运营，迪拜航空在泰国市场的航班服务将增至每周21班，其中包括将飞往甲米的航班增至每日一班。

迪拜航空公司商业运营高级副总裁苏迪尔·斯里达兰表示，新增航班将为旅客提供更大的出行灵活性和更多旅行选择。他强调，迪拜航空始终致力于加强航空互联互通，支持迪拜巩固其全球航空枢纽地位。

除增加曼谷航班外，迪拜航空近期还开通了飞往利比亚班加西的航线，并计划自7月20日起开通飞往叙利亚阿勒波的航班，自9月23日起开通飞往尼泊尔博卡拉的航班。

新开通的航班将纳入迪拜航空与阿联酋航空的代码共享安排，使旅客能够享受更加顺畅的行程衔接、使用一张机票、便捷办理行李托运，并可接入覆盖全球240多个目的地的广泛共享航线网络。

迪拜航空往返曼谷的航班将从迪拜国际机场3号航站楼起飞，每日两班飞往曼谷廊曼国际机场。