阿通社阿布扎比2026年7月17日电 阿联酋每年7月18日庆祝联合誓约日，纪念开国先贤于1971年历史性签署《联邦宣言》和《阿联酋宪法》，由此开启阿联酋55年的发展、进步与全球引领历程。

联合誓约日经阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下批准，旨在缅怀已故谢赫扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬和建国酋长的远见卓识。他们对团结统一的坚定承诺，为建设一个以抱负和进步为基础的国家奠定了根基。值此之际，再次重申继续推进联邦进程、强化忠诚、归属感和国家凝聚力等价值观，并守护建国先贤遗产的誓言。

过去数十年来，阿联酋从一个年轻的联邦发展成为具有全球影响力的国家。这一进程以已故谢赫扎耶德的全面发展愿景为基础，在已故谢赫哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬时期得以延续，如今在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德殿下的领导下继续推进，全国人民积极参与塑造更加先进和繁荣的未来。

根据最新《2026年世界竞争力报告》，阿联酋位居全球第五，并连续第十年保持地区领先地位。阿联酋经济表现位居全球第一，在21项全球指标中排名首位，并在67项指标中跻身世界前五，体现了其经济和制度环境的实力，以及保持持续进步的能力。

经济方面，根据2026年1月公布的数据，阿联酋2025年非石油对外贸易额超过3.8万亿迪拉姆，创历史新高，较2024年增长近27%。非石油出口额超过8130亿迪拉姆，增长45.5%。

在人道主义领域，阿联酋在2026年进一步强化了促进国际团结与合作的方针。这一方针基于阿联酋的信念，即人道主义工作是国家核心价值，也是建国先贤遗产的基本组成部分。

这一愿景体现在阿联酋持续支持救援和发展倡议、加强对人道主义危机的应对，以及扩大旨在保护最弱势群体的国际伙伴关系，凸显了阿联酋对全球实现可持续发展和维护人类尊严努力的积极贡献。

阿联酋还继续在国际舞台上发挥突出作用，其方针以对话、合作和尊重国家主权为基础，并支持为加强安全与稳定以及通过和平方式解决冲突所作的努力。

在科学、技术和可持续发展领域，阿联酋继续在既有成就基础上向前迈进，并通过一系列计划展现其未来抱负，包括探索太空、发展知识经济、推进人工智能与创新，以及通过扩大清洁能源项目和向更可持续的经济转型，落实气候和发展目标。