穆罕默德·本·拉希德：阿联酋2026年上半年非石油对外贸易额接近2万亿迪拉姆

阿通社迪拜2026年7月19日电 阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下今日审阅了阿联酋2026年上半年非石油对外贸易取得的成果。

谢赫穆罕默德殿下表示：“今日，我们审阅了阿联酋2026年上半年非石油对外贸易成果——以任何衡量标准来看，这些成果都堪称卓越。

“阿联酋非石油对外贸易额仅在六个月内就已接近2万亿迪拉姆，最终达到1.937万亿迪拉姆，同比增长13.1%。我们的非石油出口额也创下4528亿迪拉姆的历史新高。”

谢赫穆罕默德殿下强调：“这些数字不仅是贸易统计数据，而且证明了阿联酋经济的实力、阿联酋发展选择的成效以及世界对阿联酋的信心。”

2026年上半年，阿联酋非石油对外贸易额约达1.937万亿迪拉姆，较2025年同期增长13.1%，较2024年上半年增长39.6%，较2023年上半年增长54.5%，并较2022年同期增长78.8%。这些数字反映出近年来阿联酋贸易持续上升的态势。

2026年上半年的非石油对外贸易额均达到2019年和2021年同期水平的两倍以上，进一步表明国家经济增长显著加速。

非石油出口是推动该国2026年上半年贸易表现的主要动力。其同比增长23.9%，达到4528亿迪拉姆，较2024年上半年增长77.3%。非石油出口在阿联酋非石油对外贸易总额中的占比升至23.4%，高于2025年同期的21.3%、2024年的18.4%和2023年的16.9%，反映出国家经济正向生产、出口和附加值驱动型模式发生质的转变。

中国继续保持阿联酋最大贸易伙伴的地位，双方非石油贸易额达1807亿迪拉姆；瑞士以1384亿迪拉姆位居其后，印度以1075亿迪拉姆排名第三。埃及、阿曼和中国香港在阿联酋主要贸易伙伴中也录得强劲增长率。

2026年上半年，阿联酋与其十大贸易伙伴的非石油对外贸易增长12.6%，与世界其他地区的贸易增长13.6%，反映出阿联酋贸易关系的广泛性和多样性，以及其全球经济伙伴关系的持续拓展。

2026年上半年数据证实，阿联酋全面经济伙伴关系协定对贸易表现的贡献日益增加。与全面实施全面经济伙伴关系协定的国家之间的非石油贸易额达到3043亿迪拉姆，其中从这些国家的进口额达到1935亿迪拉姆。对全面经济伙伴关系协定伙伴国的非石油出口额达到661亿迪拉姆。

非石油出口目前占阿联酋与已生效全面经济伙伴关系协定伙伴国贸易总额的21.7%，高于2022年的19.1%，反映出这些协定正在为阿联酋产品和企业提供广泛的市场准入机会。

黄金仍是阿联酋非石油贸易中的首要商品，2026年上半年贸易额达7062亿迪拉姆，同比增长48.8%。电信产品以1897亿迪拉姆位居其后，其次是黄金首饰、汽车和钻石。2026年上半年，十大商品合计约占该国非石油商品贸易总额的67%。

这些成果证实，阿联酋保持着持续的经济发展势头，并有能力实现以贸易开放和国际伙伴关系为基础的强劲、多元化增长，从而巩固其作为世界上最具竞争力和活力的经济体之一的地位。