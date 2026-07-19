泽尤迪:阿联酋上半年非石油对外贸易创历史新高

阿通社阿布扎比2026年7月19日电 阿联酋外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下表示，阿联酋2026年上半年非石油对外贸易取得的历史性成果，体现了国家领导层远见卓识的成功。这一愿景把建设多元化、具有竞争力和开放的经济作为国家优先事项的核心，使阿联酋能够将全球经济变化转化为实现长期增长和繁荣的机遇。

泽尤迪博士在阿联酋上半年非石油贸易数据发布后发表声明说：“今年前6个月，我国非石油贸易额达到1.937万亿迪拉姆，创下国民经济新的历史性里程碑，也体现了阿联酋作为全球贸易、投资和物流中心的地位。尽管全球经济面临挑战，地缘政治局势对本地区造成影响，但世界对我国市场实现可持续增长的能力仍充满信心。”

他补充说：“我国的对外贸易表现不仅彰显了贸易关系的稳固，也体现了这些关系的多样性和广泛地域覆盖。通过全面经济伙伴关系协定计划，我们继续深化同各大洲主要贸易伙伴的关系，同时加快同新市场和新兴市场之间的贸易增长，从而进一步增强阿联酋经济的韧性以及我国把握全球经济机遇的能力。”

他指出，这些成果传递出一个明确的信息：阿联酋仍是世界上最具竞争力、最开放和最具吸引力的经济体之一，是一个连接各个市场的全球平台，并以世界一流的基础设施、先进的立法环境和广泛的国际伙伴关系网络为支撑。

他说：“这些成果的突出之处不仅在于非石油贸易的增长，还在于这种增长的可持续性，以及其增长基础向更多市场、贸易伙伴和商品拓展。这增强了国民经济的实力和韧性，也提升了其适应全球变化的能力。”

“在领导层的指导下，并通过同联邦机构及私营部门合作伙伴的密切合作，我们将继续为出口商开拓更多机遇，并确保在未来几十年继续实现国家经济愿景。”