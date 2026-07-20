阿联酋巩固全球体育投资和社会参与典范地位

阿通社迪拜2026年7月20日电 在融合基础设施建设、扩大参与范围和人才培养的一体化体系支持下，阿联酋继续巩固其作为通过体育投资于人的全球典范的地位。

这种做法体现了一项长期战略愿景，即把体育作为推动全面发展和建设未来的工具。

近年来，阿联酋通过面向社会各阶层的针对性举措，显著扩大“全民体育”项目和社区活动，服务对象从儿童和青年延伸至老年人和民众志坚。这些努力旨在倡导健康生活方式，使体育成为日常生活的一部分。

阿联酋领导层持续支持这一方向，并通过投资建设世界一流设施，对体育领域给予高度重视。这些设施包括综合体育设施、现代化室内场馆和多用途体育场馆。

这些基础设施为发掘和培养人才创造了理想环境，同时增强了阿联酋承办地区和国际重大体育赛事的能力。

作为培育浓厚体育文化相关努力的一部分，国家体育日被确定为年度活动，用于庆祝体育领域取得的成就，并通过与体育组织和教育机构合作，鼓励社会参与。

与这一方向相关的活动还包括宣布启动学校运动会首届正式赛事。该举措隶属于《国家体育战略2031》，其新标识也同时揭晓，以强化学校体育在发掘人才方面的作用。

阿联酋还推出多项专项举措，通过综合支持和赞助计划以及享有盛誉的奖项，激励运动员并表彰成绩优异者，以弘扬卓越文化。

体育部、国家奥林匹克委员会以及阿布扎比、迪拜和沙迦体育理事会等机构，在支持体育联合会和俱乐部、推动广泛体育项目发展方面发挥着核心作用。

与此同时，各体育机构继续通过举办地方赛事以及在学校和俱乐部开展人才发掘计划，推动各类体育项目发展并扩大参与范围。这些努力有助于提升竞争力，增强阿联酋体育在国际赛事中的影响力。

各酋长国体育理事会还通过加强相关机构之间的规划与协调，在规范和发展本酋长国体育领域方面发挥关键作用。这有助于确保采用符合各酋长国需求及其体育活动特点的灵活管理模式，同时实现较高水平的效率和成效。

这些努力对个人和社会的生活质量产生直接影响。体育能够促进身心健康，强化纪律意识和团队合作精神，并有助于减少与身体活动不足有关的疾病，从而推动建设更具活力和生产力的社会。

在经济层面，随着全球体育经济不断扩大，以及对基础设施、转播权和体育营销的投资持续增加，体育已成为支持经济增长的重要产业。

阿联酋积极顺应这些发展趋势，不断增加对承办大型赛事和发展体育相关产业的投资，包括体育旅游、赛事管理和现代技术。这提升了体育领域对国内生产总值的贡献，并创造了新的增长机遇。