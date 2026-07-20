中国人形机器人整机产品超全球半数

阿通社北京2026年7月20日电 据新华社报道，中国工业和信息化部7月20日发布数据显示，上半年，中国一批具有国际竞争优势的产业加快壮大。智能机器人领域，中国研发的四足机器人占全球销量份额接近70%，人形机器人整机产品达400余款、超全球半数。