阿通社阿布扎比2026年7月20日电 阿联酋能源和基础设施部代表阿拉伯联合酋长国参加了在印度纳格浦尔举行的第三届金砖国家交通部长会议。

作为印度担任2026年金砖国家主席国期间举行的一项活动，会议以“建设韧性、创新、合作与可持续发展”为主题，金砖国家成员国交通部长和高级官员出席会议。阿联酋代表团由能源和基础设施部基础设施与交通监管事务助理次长谢赫纳赛尔·卡西米率领。

会议期间，阿联酋代表团参与了围绕一系列战略重点的讨论，旨在推动可持续交通运输体系发展。主要议题包括促进创新、加快交通运输领域脱碳、推广智慧城市出行解决方案、提升供应链和物流服务效率，以及扩大金砖国家成员国之间的研究与技术合作。

金砖国家交通部长通过了会议《联合声明》。该宣言为加强成员国在交通运输领域的合作制定了路线图。

声明确定了若干战略重点，包括发展可持续交通基础设施、在整个交通运输领域采用循环经济原则、推广可持续航空燃料、推进减少碳排放工作、发展综合性城市交通枢纽、提升供应链和物流效率，以及建立金砖国家铁路研究网络。

阿联酋此次参会体现了其致力于加强国际合作，并交流交通运输和基础设施领域专业知识与最佳实践。

此次参会还进一步推动阿联酋发展一体化、面向未来且可持续的交通运输生态体系，以支持其国家发展重点和长期战略目标。