阿联酋向委内瑞拉运送70吨人道主义援助物资 支援两次地震的受灾民众

阿通社加拉加斯2026年7月20日电 在委内瑞拉近期发生两次地震后，阿拉伯联合酋长国向该国运送了70吨人道主义援助和救济物资，作为其对这场灾害采取的紧急响应的一部分。

该批物资由阿联酋国际援助署通过阿联酋驻加拉加斯大使馆协调运送，包括医疗用品、帐篷和住所材料，旨在协助满足紧迫的人道主义需求，并支持委内瑞拉当局的响应工作。

该批援助物资由阿联酋和委内瑞拉高级官员接收，其中包括委内瑞拉亚洲、中东和大洋洲事务副部长安德烈娅·科拉奥·法里亚，以及人民政权工业和国家商业部工业发展和商业副部长因德尔·罗梅罗。

阿联酋国际援助署主席塔里克·艾哈迈德·阿梅里博士表示，这项援助体现了阿联酋长期以来迅速应对人道主义危机的承诺。

他表示，这些物资将通过为流离失所者提供安置材料以及为伤者救治提供医疗用品，协助满足紧迫的住所和医疗保健需求，从而为早期恢复工作作出贡献，并减轻受影响者的痛苦。

委内瑞拉卫生部副部长亚历山德拉·何塞菲娜·埃尔南德斯表示，阿联酋是第一个根据该部要求提供这些特定医疗用品和药品的国家。

她赞扬阿联酋作出的迅速响应及其对该国医疗保健部门的支持，并补充说，随着局势的发展，可能需要进一步的国际援助。

阿联酋国际援助署表示，其工作组继续对拉瓜伊拉州受灾最严重的地区进行实地走访，以评估损失和人道主义需求。

工作组还定期检查加拉加斯的帐篷搭建地点和医疗仓库，以监督援助物资的分发，并确保其按照国际人道主义标准交付。