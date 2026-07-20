迪拜未来区基金将投资组合扩大至30项投资

阿通社迪拜2026年7月20日电 迪拜未来区基金20日宣布，2025年新增8项投资承诺，使其投资组合增至30项，涵盖11只风险投资基金和19家高增长初创企业。

据基金《2025年年度报告》，该基金还扩大了在未来经济重点领域的投资布局，尤其是房地产科技和人工智能领域。报告重点介绍了迪拜未来区基金在促进迪拜创新经济发展及推进《迪拜经济议程D33》目标方面所作的贡献。

新增投资承诺包括对风险投资基金的5项投资，以及对高增长初创企业的3项直接投资。

年内，迪拜未来区基金还通过投资两家专业企业和两只专注于房地产科技领域的风险投资基金，进一步加强其房地产科技投资组合，强化其将资本投向对未来经济发展具有重大影响领域的战略。

2025年全年，该基金通过与主要国际组织建立战略伙伴关系、在全球主要创新中心举办投资路演，以及推出支持初创企业发展和提升创业能力的举措，进一步强化其作为迪拜创新生态系统推动者的作用。这些举措正在帮助吸引世界一流人才和投资，同时进一步巩固迪拜作为全球风险投资与创新中心的地位。

迪拜未来基金会首席执行官兼迪拜未来区基金董事会主席哈尔凡·贝尔胡勒表示：“迪拜凭借融合前瞻性愿景、前瞻性监管体系、世界一流基础设施，以及吸引全球顶尖企业家、投资者、创新者和人才能力的一体化生态系统，不断巩固其作为全球创新与风险投资中心的地位。

“迪拜未来区基金充分发挥这些优势，创造战略投资机会并建立长期伙伴关系，同时推动资本对接政府优先事项，加快落实D33。”

迪拜未来区基金董事总经理纳迪尔·巴斯塔基表示：“2025年，我们新增8项投资承诺，同时进一步聚焦塑造迪拜未来经济的战略领域。

“展望未来，我们将继续推动投资组合多元化、加强全球伙伴关系并推出新举措，构建更加强大、更具韧性的风险投资生态系统，使更多创始人能够打造具有全球竞争力的企业。”

迪拜未来区基金将继续推进支持D33的长期投资战略，并进一步聚焦塑造未来经济的战略领域。

该基金2026年的重点事项包括推出支持新兴基金管理人的专项计划，为首次或第二次募资的基金管理人提供支持，从而增强地区风险投资生态系统的深度、多样性和长期韧性。

该基金还将深化与本地及国际合作伙伴的协作，以开拓新的商业和投资机会，进一步巩固迪拜作为全球创新与投资中心的地位。

2025年也是迪拜未来区基金发展历程中的重要篇章。该基金将阿联酋“社区年”转化为切实举措，推动投资与合作，并增强长期经济影响力。

通过扩大伙伴关系、加强公私部门合作，以及加大对地区和国际资本的动员力度，迪拜未来区基金进一步强化了迪拜国际金融中心作为资本流向迪拜未来经济领域门户的作用。

迪拜未来区基金由迪拜未来基金会和迪拜国际金融中心共同设立，投资于处于不同发展阶段的风险投资基金和科技企业。

其重点投资领域涵盖房地产科技、医疗科技、物流科技、深度科技、循环经济技术和Web3，为构成迪拜未来经济基础的各个产业提供支持。