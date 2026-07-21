阿通社阿布扎比2026年7月21日电 由扎耶德可持续发展奖发起的旗舰倡议“Beyond2020”周二宣布，已在印度完成太阳能供电医疗中心建设，使20多万人能够更加便利地获得可靠的医疗服务。扎耶德可持续发展奖是阿联酋表彰应对全球挑战创新解决方案的开创性奖项。

该项目在印度西南部的卡纳塔克邦完成，包括6所配备节能医疗技术的太阳能供电医疗设施。

这些设施增强了供电条件有限的偏远社区的医疗服务韧性，使患者无需长途前往较大城市，即可在离家较近的地点获得基本医疗服务。

“Beyond2020”在印度的项目由SELCO基金会实施。该基金会是2018年扎耶德可持续发展奖获奖机构，也是一个总部位于印度的非营利组织，致力于利用可持续能源助力减贫和环境可持续发展。

阿联酋卫生与预防部长艾哈迈德·萨耶赫阁下表示：“通过‘Beyond2020’，阿联酋继续支持改善民生、增强韧性和推进全球合作的解决方案。该项目在印度产生的持续影响，体现了我们在推进可持续发展和扩大基本医疗服务公平可及方面的共同承诺。”

他补充说：“在谢赫扎耶德关爱与行动精神遗产的指引下，我们将继续致力于支持各地社区，建立能够产生切实、持久影响的伙伴关系。”

SELCO基金会首席执行官哈里什·汉德博士表示：“能源是改善医疗服务的催化剂。通过太阳能创新重新设计医疗设施，可以使医疗服务更加可及，也更能满足人们对优质医疗的期待，将优质服务送到最偏远的社区。我们的更广泛目标是在全国推广这一模式，使可持续能源继续推动改善最有需要人群的健康状况。”

印度拥有3万多个基层医疗中心和15万个分中心，其中许多位于偏远地区。这些地区的医疗服务往往受到基础设施问题限制，导致居民就医路程更长、自付费用更高。例如，卡纳塔克邦等地区的医疗费用高于全国平均水平。

此外，这些地区的能源供应往往不稳定，影响基本医疗设备以及疫苗储存、诊断等服务的运行。这些挑战凸显了采用可持续能源解决方案、改善偏远社区医疗服务的必要性。

太阳能供电医疗设施配备太阳能光伏系统，在日照峰值条件下可产生2至15千瓦电力。这些设备还配有离网解决方案和锂离子电池组，可储存足够维持1.5至2天供电的电能。

这些设施还配备多种节能医疗技术，以支持提供优质医疗服务。便携式婴儿保暖设备、光疗设备以及胎儿监护仪和辅助通气设备等基本装置，有助于改善新生儿和孕产妇护理。

疫苗接种运输箱可确保疫苗在温控条件下运输。电子听诊器和肺活量计等数字诊断设备有助于加强非传染性疾病管理，远程皮肤科系统、数字显微镜、远程医疗设备及其他便携式医疗装置则有助于开展远程诊断。

作为项目的一部分，SELCO基金会还与专注于改善农村医疗服务可及性的非政府组织斯瓦米·维韦卡南达青年运动合作，部署了一所流动诊所。该诊所继续帮助将医疗服务延伸至偏远社区，并支持该倡议发挥长期作用。

“Beyond2020”汇集了多个主要合作伙伴，包括阿布扎比发展基金、法国巴黎银行、穆巴达拉能源、马斯达尔和阿布扎比商业银行。

截至目前，“Beyond2020”已在能源、医疗、水资源和食品相关解决方案领域实施19个项目，改善了尼泊尔、坦桑尼亚、乌干达、约旦、埃及、柬埔寨、马达加斯加、印度尼西亚、孟加拉国、菲律宾、卢旺达、秘鲁、黎巴嫩、苏丹、埃塞俄比亚、越南、马来西亚、哥斯达黎加和印度超过42.98万人的生活。

哥伦比亚已被确定为该倡议第20个项目的实施地点。