阿布扎比国家石油公司就乌姆沙伊夫气顶项目作出价值62亿美元的最终投资决定，加快推进天然气增长战略

阿通社阿布扎比2026年7月21日电 阿布扎比国家石油公司正加快推进其一体化全球天然气增长战略，作出价值62亿美元（226亿迪拉姆）的最终投资决定，与国际合作伙伴道达尔能源、埃尼和中国石油天然气集团公司共同开发位于阿布扎比的乌姆沙伊夫气顶。

阿联酋拥有全球第7大天然气储量。随着全球对可靠、更低碳能源的需求持续增长，阿布扎比国家石油公司正进一步开发本国天然气资源，扩大液化天然气业务，以满足国内外客户需求，并为工业和人工智能基础设施发展提供能源支持。

乌姆沙伊夫气顶的最终投资决定是该公司天然气增长战略的最新里程碑。项目投产后，每日将释放超过6亿标准立方英尺的天然气及伴生天然气凝液，相当于阿联酋目前天然气日消费量的近10%。该项投资将增强阿联酋的能源安全，并强化其作为全球可靠能源供应方的作用。该项目预计到2030年投产。

工业与先进技术部长、阿布扎比国家石油公司董事总经理兼集团首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士表示：“随着全球天然气需求持续增长，阿布扎比国家石油公司正加快推进一体化天然气战略，以进一步开发阿联酋丰富的天然气资源，扩大我们的全球液化天然气平台。乌姆沙伊夫气顶的最终投资决定是落实这一战略、巩固阿布扎比国家石油公司可靠天然气供应商地位的又一重要里程碑。”

他补充说：“我们正与国际合作伙伴一道，在数十年来以负责任方式管理阿布扎比运营历史最长的海上油田的基础上，为阿联酋和我们的客户创造持久价值。”

乌姆沙伊夫气顶的最终投资决定进一步巩固了阿联酋作为全球长期投资可信赖目的地的声誉。此前，财政和经济事务最高委员会已授予巴布气顶项目特许经营权。该项目预计将额外释放每日15亿标准立方英尺的天然气及伴生天然气凝液。

该决定也是阿布扎比国家石油公司在阿布扎比全球市场设立全球液化天然气营销和交易平台之后采取的又一举措。该平台的目标是到2035年使可供市场销售的液化天然气综合产能达到每年4700万吨。

最终投资决定包括3个总价值51亿美元（188亿迪拉姆）的工程、采购和施工总承包合同包，用于建设大型海上基础设施。阿布扎比国家石油公司已将这些合同包授予由阿联酋及国际主要承包商组成的多个联合体。

开发项目还包括一项价值3.65亿美元（13亿迪拉姆）的14口井钻探及一体化钻井服务计划。ADNOC钻井公司将在18个月内利用3座现有钻井平台实施该计划。