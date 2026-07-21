阿通社博卡奇卡2026年7月21日电 迪拜环球港务集团通过蓬塔卡纳航空货运枢纽，携手UniWorld空运货物公司、Grupo Velutini和Athiopica，向受委内瑞拉近期地震影响的社区运送了逾27吨人道主义援助物资。

这项协作行动表明，一体化物流能力可为快速应急响应提供支持。这是迪拜环球港务集团致力于在委内瑞拉人民身处困境之际提供支持的整体承诺的一部分。

四家机构通力合作，执行了两架次人道主义救援航班，将必需物资从蓬塔卡纳运往加拉加斯。货物包括医疗设备、药品、婴儿护理用品、补水饮品、罐头食品、救援物资，以及灾后确定急需的其他重要物资。

蓬塔卡纳航空货运枢纽是由迪拜环球港务集团和蓬塔卡纳集团联合开发的物流平台。该枢纽负责协调此次行动，并提供物流管理、货物处理和运营支持，以确保救援物资高效运输。

Grupo Velutini在与Athiopica协调下，负责捐赠物资的收集、分类和归集工作；UniWorld航空货运公司则提供了将这些物资运往委内瑞拉所需的飞机运力。

迪拜环球港务集团多米尼加共和国业务首席执行官曼努埃尔·马丁内斯表示，我们始终认为，物流的意义不仅在于运输货物，更在于将人们联系起来、支持社区，尤其是在最关键的时刻。通过与合作伙伴携手，我们得以发挥自身基础设施和运营专长的优势，帮助将重要人道主义物资迅速、高效地送达此次灾害的受灾民众。

他补充说：“这项行动体现了跨行业协作的力量。我们感谢UniWorld航空货运公司、Grupo Velutini和Athiopica与我们携手促成此次人道主义行动，这也展现了各机构围绕共同目标通力合作所能取得的成果。”

Grupo Velutini首席执行官路易斯·埃米利奥·贝卢蒂尼表示，该公司将BlueMall设为物资收集中心，并在志愿者和Athiopica的支持下参与此次行动的各个阶段，包括收集和分类捐赠物资，以及重新包装和准备待运物资。

UniWorld航空货运公司首席执行官罗门·冈萨雷斯表示，该公司致力于在紧急情况下发挥自身运营能力帮助社区，并支持向委内瑞拉运送人道主义援助物资。