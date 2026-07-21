阿通社迪拜2026年7月21日电 塔拉勒集团在迪拜工业城为一座新的中央配送中心举行奠基仪式。迪拜工业城是地区领先的制造和物流枢纽，隶属于TECOM集团。

该项目投资额为1.5亿迪拉姆，是塔拉勒集团迄今规模最大的一笔投资，将提升集团的物流和供应链能力，并支持其拓展地区业务。

这座全温控设施总建筑面积达35万平方英尺，其中包括2.5万平方英尺的专用冷链仓储区、43个装卸货位和一个专用电子商务运营中心。

该设施还将设有塔拉勒集团总部、一家现购自运批发店和一个客户服务中心，将集团的物流、零售和企业运营集中于同一一体化园区。

项目已开工建设，计划于2027年第三季度完工。

TECOM集团工业业务执行副总裁萨乌德·阿布·沙瓦里卜代表迪拜工业城表示：“塔拉勒集团的新设施体现了阿联酋和迪拜作为全球贸易和物流枢纽的实力。

“凭借一体化商业生态系统、先进基础设施、战略位置和世界一流的多式联运网络，迪拜工业城助力企业扩大业务、提高效率并拓展地区和国际市场，这与‘3000亿行动’和迪拜经济议程D33的目标相一致。”

这座新配送枢纽投入运营后，预计将创造约600个就业岗位，进一步壮大阿联酋的物流和工业劳动力队伍，同时支持塔拉勒集团的长期地区增长战略。

塔拉勒集团联席董事长马哈茂德·哈吉·巴利耶尔表示，该项目将支持集团的区域扩张计划并提高其运营效率，同时充分利用迪拜工业城提供的先进投资环境。