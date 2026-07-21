迪拜航空庆祝阿勒颇航线首航

阿通社迪拜2026年7月21日电 迪拜航空庆祝开通每日直飞阿勒颇国际机场的航线，使阿勒颇成为继大马士革之后该公司在叙利亚的第二个目的地。

首航航班于7月20日从迪拜国际机场3号航站楼起飞。航班抵达后，受到水门礼迎接，当地主管部门还举行了正式欢迎仪式。

新航线是迪拜航空拓展航线网络的重要里程碑，将加强阿联酋与叙利亚之间的互联互通，为商务出行、休闲旅游或探亲访友的旅客提供更加灵活的选择。

此外，新航线将为阿联酋各地及更广泛海湾合作委员会地区的叙利亚社群提供便利的出行选择，尤其是在夏季出行高峰期，并与该公司每日3班飞往大马士革的航班形成补充。

迪拜航空首席商务官哈马德·奥贝达拉表示，阿勒颇是一座具有重要历史和商业意义的城市。开通每日飞往阿勒颇的航班，加强了我们在叙利亚的业务布局，也进一步体现了我们连接迪拜与本地区主要市场的承诺。自去年开通大马士革航线以来，我们看到阿联酋与叙利亚之间的出行需求持续旺盛。”

继近期开通飞往泰国曼谷和利比亚班加西的航班，以及计划自2026年9月23日起开通飞往尼泊尔博克拉的航线后，阿勒颇成为迪拜航空不断扩大的全球航线网络中的最新目的地。

新航线由迪拜航空与阿联酋航空根据双方代码共享合作安排运营。

航班每日从迪拜国际机场3号航站楼起飞，飞往阿勒颇国际机场。